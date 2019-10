Bodenseepremiere für den Heldenmarkt

Kommendes Wochenende ist es so weit: Der Heldenmarkt findet das erste Mal am Bodensee statt. Am 2./3. November öffnet die Messe für alle ihre Tore in der Inselhalle Lindau, die, so die Pressemitteilung der Veranstalter, „etwas besser machen wollen“. Ein ganzes Wochenende können Besuchende erleben wie unkompliziert, hip und sexy Nachhaltigkeit sein kann. Auf dem Heldenmarkt, der erstmals 2010 in Berlin stattfand, präsentieren sich Hersteller alternativer, umweltfreundlicher Produkte und Dienstleistungen aus jedem Lebensbereich.

Ein nachhaltiger Lebensstil bedeute viel mehr als der tägliche Gang in den Biomarkt, bewusster Konsum sei mittlerweile in nahezu jedem Lebensbereich möglich. Die vielfältigen Möglichkeiten, das Leben im Einklang mit unserem Planeten zu gestalten, zeigt der Heldenmarkt an diesem November-Wochenende, schreibt die Firma Heldenmarkt weiter.

Besucher können sich auf zahlreiche Ausstellende freuen: So findet man bei Nyuzi Blackwhite individuelle Upcycling Produkte (zum Beispiel Taschen) die in einem sozialen Projekt in Kenia hergestellt werden. Corkling zeigt mit seinen Korkprodukten für das Yoga- und Faszientraining wie stylish Nachhaltigkeit sein kann und am Stand von [be lake] können Besucher nicht nur T-Shirts mit Bodensee-Motiven kaufen, sondern sich auch an einer Siebdruckstation Heldenmotive auf ihre eigene Kleidung drucken lassen.

Die bunte Vielfalt an Ausstellenden zeige, dass es echte Alternativen zum konventionellen Angebot gebe. Das Heldenmarkt-Potpourri umfasst bio-faire Kleidung, Accessoires und Haushaltsgegenstände, Lebensmittel, Kosmetik und faire, ethische Dienstleistungen im Finanzbereich.

Die Kooperation mit der Mitmach-Konferenz rundet das nachhaltige Erlebnis ab.

An beiden Tagen können Besucher Workshops und Vorträge rund um eine nachhaltige Zukunft besuchen und ihre eigenen Gedanken dazu einbringen. An vielen Ständen gibt es Mitmach-Aktionen und das ganze Wochenende findet ein spannendes Programm auf der Bühne statt.