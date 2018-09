Bodenseegürtelbahn jetzt im Online-Serviceportal

Das Online-Serviceportal von bodo bietet ab sofort eine Abteilung für Anregungen und Beschwerden rund um die Bodenseegürtelbahn an, wie das Unternehmen meldet. Die Qualität auf der Bodenseegürtelbahn beschäftige den Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund, heißt es in einer Pressemitteilung weiter. Von dem im Frühjahr vorgestellten Maßnahmenpaket durch Ministerium und Eisenbahnverkehrsunternehmen sei nicht viel übriggeblieben. Deshalb biete das Online-Serviceportal von bodo ab sofort eine eigene Meldungsebene für Anregungen, Lob oder Kritik zur Schienenstrecke von Lindau bis Radolfzell an.

Der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo) schaffe hiermit eine neue Möglichkeit für Kunden, ihr Anliegen zum Thema Bodenseegürtelbahn zum Ausdruck zu bringen. Die Nachrichten gehen direkt an die bodo-Geschäftsstelle, werden dort gesammelt und an den verantwortlichen Betreiber, die DB-Regio, weitergeleitet. „Aktuelle Meldungen und Anregungen von Kunden sind uns wichtig, um Verbesserungen auf der Bodenseegürtelbahn voranzutreiben“ so bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler.

Der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo), ist der Mobilitätsdienstleister in den drei Landkreisen Bodenseekreis, Lindau und Ravensburg. Der Verkehrsverbund bietet ein einheitliches Tarifsystem inklusive der Stadt- und Ortsverkehre sowie die Nutzung von Bus & Bahn mit einem durchgehenden Fahrschein.