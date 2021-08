Fisch ist nicht gleich Fisch: Schutzgemeinschaft geht gegen Etikettenschwindel bei Felchen und Co. vor

Im Verein Schutzgemeinschaft Bodenseefisch versammeln aktuell 54 Mitglieder, darunter 25 Berufsfischer, fünf Verarbeiter, 18 Gastronomen sowie sechs unterstützende Organisationen. Die Schutzgemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, den Bodenseefisch aus Wildfang – gefischt mit traditionellen Fangmethoden - am internationalen Bodensee nachhaltig zu fördern. Zur Erreichung dieses Ziels unterstützt die Schutzgemeinschaft insbesondere die nachhaltige Berufsfischerei am Bodensee mit der Entwicklung von gezielten Maßnahmen wie dem Markenschutz für den „Bodenseefisch“. Deshalb wird eine eigene internationale Marke eingetragen und auch aktiv vor Missbrauch geschützt. Die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Berufsfischern am internationalen Bodensee einerseits und Abnehmern wie Lebensmitteleinzelhandel, Großküchen, Gastronomiebetrieben und Verbrauchern andererseits soll neue Solidargemeinschaften zur Erhaltung einer nachhaltigen Berufsfischerei mit Bodenseefisch aus Wildfang schaffen. Die Schutzgemeinschaft will in Zusammenarbeit mit dem Tourismus einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Destination der internationalen Bodenseeregion leisten. Weitere Informationen gibt es unter: www.bodenseefisch.eu