BodenseeBank übergibt neuen Defibrillator an BRK Lindau

Sie können Leben retten und werden von Jahr zu Jahr mehr. Die Rede ist von Defibrillatoren (abgekürzt auch Defis genannt), die bei Herzrhythmusstörungen zum Einsatz kommen und durch Abgabe von Stromstößen die Wiederbelebungsmaßnahmen unterstützen. Ein solches Gerät befindet sich auch beim Rotkreuzhaus auf der Lindauer Insel. Weil dieser Defi aber in die Jahre gekommen ist, wurde er jetzt gegen ein neues topmodernes Gerät ausgetauscht – gespendet von der BodenseeBank Lindau.

Bei der Übergabe wies Roman Gaißer, Geschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes – Kreisverband Lindau, auf die Bedeutung dieser Geräte im Bereich der Ersten Hilfe hin. So gehen Fachleute davon aus, dass bis zu 75 Prozent der Betroffenen mit Hilfe eines solchen Geräts ohne bleibende Schäden gerettet werden können. Die ersten AEDs im Landkreis Lindau wurden im Jahr 2006 installiert. Die Abkürzung AED steht für „automatisierter externer Defibrillator“ – dieser wurde speziell für Laienhelfer entwickelt. Mit geschätzt rund 300 Geräten weise der Landkreis inzwischen eine der höchsten AED-Dichten (pro Einwohner) auf, so der Kreisgeschäftsführer.

Wie Martin Janke, Prokurist und Leiter Firmenkundenbetreuung der BodenseeBank (BoBa), bei der Defi-Übergabe erklärte, möchte die Genossenschaftsbank damit auch „die Verbundenheit mit der Region zum Ausdruck bringen“, zumal ein solches Gerät für Einheimische wie Gäste „ein Plus an Sicherheit“ bringt. BoBa-Vorstand Armin Mesmer wiederum wies darauf hin, dass die BodenseeBank den ersten Defi schon vor rund 15 Jahren in der ehemaligen Hauptgeschäftsstelle auf der Lindauer Insel installieren ließ. Dieser befindet sich heute in der SB-Stelle, nur wenige Meter vom damaligen Standort entfernt. Über die Jahre hinweg folgten weitere Geräte in den Gemeinden Wasserburg, Bodolz, Nonnenhorn, Oberreitnau, Schlachters und in der Hauptgeschäftsstelle in der Bregenzer Straße in Lindau.

Nach Angaben von Jürgen Reich, dem Ausbildungsleiter beim BRK-Kreisverband, handelt es sich bei dem gespendeten Defi um ein „Gerät der neuesten Generation“, das unter anderem auch über einen Kindermodus (zur Energiereduzierung) verfügt. Reich: „Der AED ist sehr, sehr schnell einsatzbereit. Er liefert zudem eine Diagnose, wann ein Elektroschock notwendig ist. Zu den weiteren Vorzügen gehört, dass die Akkulaufzeit doppelt so lang ist wie beim Vorgängergerät.