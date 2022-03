BodenseeBank spendet 3000 Euro für Kriegsflüchtlinge

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Schicksal der Flüchtlinge aus der Ukraine lässt auch die Mitarbeiter*innen der BodenseeBank (BoBa) nicht kalt. Spontan haben sie in der Belegschaft fleißig Spenden gesammelt. Auch Aufsichtsrat und Vorstand waren von dieser Idee sofort begeistert und legten noch einen Scheffel drauf, sodass am Ende ein Betrag von 3000 Euro zusammenkam. Diese Summe will der Geschäftsführer des Caritasverbandes Lindau, Harald Thomas, zielgerichtet einsetzen. So soll ein Teil des Geldes an das Hilfswerk Caritas International gehen, das vor Ort in der Ukraine gut vernetzt ist. „Mit dem anderen Teil wollen wir die Geflüchteten, wenn sie in den Landkreis Lindau kommen, über die Tafel unterstützen“, so Thomas.

Bei der Scheckübergabe durch die Bankvorstände Armin Mesmer und Dr. Hans-Martin Blättner sowie den Betriebsratsvorsitzenden Alfred Kollmuß betonte der Vorsitzende des BodenseeBank-Aufsichtsrates, Jörg Bauer: „Uns ist es wichtig, soziale Verantwortung über den Landkreis hinaus wahrzunehmen; gleichzeitig möchten wir mit dieser Aktion Nachahmer animieren, sodass sich die Spendenbereitschaft für die geflüchteten Menschen nicht in Worthülsen erschöpft.“