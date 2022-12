Bodensee-Gymnasium – „gute gesunde Schule 2022“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eines der zentralen Bildungs- und Erziehungsziele an Schulen ist die Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der ganzen Schulgemeinschaft. Es ist das Staatsministerium für Unterricht und Kultus, das das Landesprogramm für die gute gesunde Schule Bayern unter anderem mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege jedes Jahr durchführt.

Den schulischen Alltag unter dem Gedanken der Gesundheitsförderung denken, erfordert freilich das Engagement aller Beteiligten. Vier von rund 60 schwäbischen Gymnasien haben sich hier aktuell verdient gemacht und erhielten 2022 für ihre Projekte mit dem Ziel, die Lebenskompetenzen und die Gesundheit ihrer Schüler zu stärken, die Auszeichnung „Gute gesunde Schule 2022“. Eines davon ist das Bodensee-Gymnasium.

Schon zum zweiten Mal konnte das BOGY bei der Teilnahme am Landesprogramm mit seinen Projekten zur Verhaltens- und Verhältnisprävention überzeugen. Und so durfte Schulleiterin Jutta Merwald bei einer feierlichen Veranstaltung in der Münchner Residenz mit Kultusminister Prof. Michael Piazolo und Gesundheitsminister Klaus Holetschek die Auszeichnung „gute gesunde Schule“ entgegennehmen.

Dabei unterstrich Kultusminister Prof. Piazolo in seiner Festrede: „Für den schulischen Erfolg sind Gesundheit und allgemeines Wohlbefinden ausschlaggebend. Deshalb ist es mir ein Herzensanliegen, unseren Schülerinnen und Schülern eine gesunde und nachhaltige Lebensweise nahezubringen ... Am effektivsten ist es, wenn die Gesundheitsförderung fächerübergreifend stattfindet und den gesamten Schultag umfasst.“ Die ausgezeichneten Schulen, so Piazolo weiter, hätten „neue Modelle erprobt, um die Schülerinnen und Schüler auf ein gesundes, selbstbestimmtes Leben vorzubereiten. Ich gratuliere allen Schulen herzlich zur Auszeichnung ‚gute gesunde Schule‘ und danke allen Beteiligten für den Einsatz!“

Das Bodensee-Gymnasium ging unter dem Motto „Wohlfühlen am BOGY 2.0“ an den Start und setzte auf zweierlei: die umfassende Begleitung der SchülerInnen im Schulalltag und die Ausgestaltung der Schule als Lebensraum. Hinzu kamen Veranstaltungen zur bewussten Lebensführung und Möglichkeiten der Stressprävention. Denn wie wohl sich die SchülerInnen im Lebensraum Schule fühlen und welche Maßnahmen ergriffen werden, dies zu befördern, bestimmt die Qualität einer Schule. Und eine „gute gesunde Schule“, das will das BOGY weiterhin sein.