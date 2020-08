Bodensee-Genussherbst bietet Feines für den Gaumen und die Seele

Der Genussherbst am Bodensee geht von Samstag, 10. Oktober, bis Sonntag, 24. Oktober, geht in die achte Runde: Der Lindauer Bodensee und das österreichische Bregenz laden während der zwei Aktionswochen wieder zum grenzüberschreitenden Schlemmen ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Von Weingut zu Weingut führt in Nonnenhorn etwa die Wein-Erlebnis-Tour. Bei diesem „Winzer-Hopping“ wird nicht nur manche Flasche geöffnet. Auch kulinarisch lassen sich die Gäste verwöhnen, die zudem Unterhaltsames und Wissenswertes rund um den vergorenen Rebensaft erfahren, heißt es weiter.

Bewegt geht es auch bei der Genusswanderung rund um Wasserburg zu. Auf 15 Kilometern warten verschiedene kulinarische Boxenstopps, bei denen sich die Wanderer für den weiteren Weg stärken. Genuss-Events, kulinarische Führungen und Wanderungen aber auch Hofbesichtigungen und ein Heurigenabend in Bregenz stehen außerdem auf dem Programm.

Der Genussherbst findet statt in Lindau, Nonnenhorn, Wasserburg, Bodolz und seit vergangenem Jahr auch in Bregenz statt.