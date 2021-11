Bodensee-Bank profitiert 2020 von starker Kreditnachfrage

Die Bayerische Bodensee-Bank mit Sitz in Lindau war trotz vieler Unsicherheiten auch im Corona-Jahr 2020 gut unterwegs und konnte bei nahezu allen wesentlichen Eckdaten zulegen. Vorstand Joachim Hettler sprach bei der diesjährigen Generalversammlung in der Lindauer Inselhalle von einem „soliden Wachstum“. Große Steigerungen gab es vor allem im Kreditbereich, insbesondere aufgrund der anhaltend starken Nachfrage im Bereich Immobilien- und Wohnbaufinanzierung. „Erfreulich“ entwickelte sich auch die Mitgliederzahl, die zuletzt netto (Zugänge minus Abgänge) um 100 auf knapp 5300 angestiegen ist.

Die Bilanzsumme der Genossenschaftsbank wuchs im Geschäftsjahr 2020 um gut drei Prozent auf fast 376 Millionen Euro. Wurde solches Bilanzwachstum früher noch positiv bewertet, koste derlei „freie Liquidität“ heutzutage 0,5 Prozent Negativzinsen, kommentierte Hettler bei der Präsentation der Zahlen. Stark zugenommen haben die Kundenkredite, die um stolze neun Prozent auf annähernd 279 Millionen Euro gestiegen sind. Zusammen mit Verbundpartnern wie beispielsweise der Bausparkasse Schwäbisch Hall konnten die gesamten Kundenkredite auf rund 405 Millionen Euro gesteigert werden.

Nicht ganz so stark, aber immerhin noch um knapp sieben Prozent nahmen die Kundengelder zu – sie summierten sich zuletzt auf fast 272 Millionen Euro. Zusammen mit den Einlagen bei den Verbundpartnern erreichten die Kundengelder insgesamt über 513 Millionen Euro. Damit erreichte das betreute Kundenvolumen (Kundenkredite plus Kundengelder) im vergangenen Jahr rund 918 Millionen Euro – dies entspricht einem Zuwachs von fast acht Prozent. Hettler: „Wir nähern uns in großen Schritten der Milliarde.“

Das Zinsergebnis, das vor allem wegen der Nullzinspolitik der EZB seit 2017 rückläufig ist, verzeichnete im abgelaufenen Jahr mit 5,866 Millionen Euro nur noch einen Rückgang von 82 000 Euro. Die Abwärtsentwicklung konnte vor allem durch die starke Ausweitung des Kreditgeschäfts „etwas abgemildert“ werden, so Hettler. Im Gegensatz dazu ging es mit dem Provisionsergebnis nochmals aufwärts, es stieg um 122 000 Euro auf 3,710 Millionen Euro. Mit 1,887 Millionen Euro falle das Ergebnis vor Steuern zwar schlechter aus als im „Ausnahmejahr 2019“, liege aber dennoch auf dem Niveau der vergangenen Jahre, erklärte Hettler.

Unterm Strich weist die Bodensee-Bank für 2020 einen Bilanzgewinn von gut 452 000 Euro aus. Nach Abzug von gesetzlichen und anderen Rücklagen verbleibt ein Betrag von rund 106 000 Euro, der in Form einer dreiprozentigen Dividende an die Genossenschafter ausgeschüttet werden soll. Mit den Rücklagen habe man das Eigenkapital, die „Wurzel des Unternehmens“, nochmals um 800 000 Euro auf insgesamt 36,5 Millionen Euro aufstocken können, so Hettler. Zusätzlich wurden 700 000 Euro in Vorsorgereserven verbucht. Das Ergebnis insgesamt bezeichnete der Vorstand als „auskömmlich“.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Jörg Bauer, zeigte sich mit dem Ergebnis „recht zufrieden“. Damit liege die Bodensee-Bank „bundesweit im Mittelfeld des Genossenschaftssektors“. Insgesamt betrachtet sei das Geschäftsjahr ein „sehr turbulentes Jahr“ gewesen. „2020 war nicht nur von der Corona-Krise, sondern auch von einem häufigen Wechsel im Vorstand der Lindauer Regionalbank geprägt“, erklärte Bauer. Umso mehr freue er sich, dass man mit dem neuen Vorstandsmitglied Hans-Martin Blättner einen fachkompetenten und sehr erfahrenen Banker gewonnen habe. Bauer: „Mit ihm haben wir einen echten Treffer gelandet!“

Auf die gescheiterten Fusionspläne mit der Volksbank Lindenberg ging der Aufsichtsratschef nur kurz ein. Der Zusammenschluss der beiden Geldinstitute, bei dem die Bodensee-Bank „durch die Verlegung des Verwaltungssitzes nach Lindenberg ihre Eigenständigkeit verloren“ hätte, sei nun „endgültig vom Tisch“, sagte Bauer. Dazu meldete sich während der Aussprache zum Prüfungsbericht der frühere Vorstand Hubert Mark, inzwischen im Ruhestand, als einfaches Genossenschaftsmitglied zu Wort. Dabei unterstrich er nochmals seine in der vorjährigen Generalversammlung geäußerte Position, dass die Fusion richtig gewesen wäre, und kritisierte, dass deren Vorbereitung und spätere Absage „mit erheblichem Aufwand verbunden“ gewesen sei.

Mark verband seinen Unmut darüber gleich mit zwei Anträgen an die Versammlung. Zum einen empfahl er, dem Vorstand die Entlastung zu verweigern, zum andern forderte er die Nachzahlung der zuletzt ausgefallenen Dividende, zusammen also sechs Prozent. Siegfried Drexl vom Genossenschaftsverband Bayern stellte dies in Frage und erklärte, dass die Bankenaufsicht von einer Dividende in dieser Höhe abrate. Bei der anschließenden Beschlussfassung (Verwendung Überschuss und Entlastung Vorstand) erhielten die beiden Anträge von Mark lediglich 16 beziehungsweise 13 Stimmen. In der Inselhalle vertreten waren insgesamt 211 Mitglieder-Stimmen.

Neben diversen Satzungsänderungen, die einstimmig angenommen wurden, warteten auf die Genossenschafter*innen noch Wahlen zum Aufsichtsrat. Mathias Sinz, der vor knapp einem Jahr in das Gremium gewählt worden war, kandidierte erneut und wurde einstimmig in dieser Funktion bestätigt. Neu und ebenfalls einstimmig in den Aufsichtsrat gewählt wurde Bettina Schäffler, Steuerberaterin in Lindau. Dass der Aufsichtsrat der Bodensee-Bank auf sechs Mitglieder aufgestockt und möglichst mit einer Frau besetzt werden soll, sei der ausdrückliche Wunsch der Genossenschaftsmitglieder gewesen, hieß es.