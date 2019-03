BN sammelt Spenden

In ganz Bayern machen sich in der kommenden Woche rund 30 000 Kinder, Erwachsene und Jugendliche auf den Weg, um Spenden für die Projekte des Bund Naturschutz (BN) zu sammeln. Eines der Projekte, die von der Sammelwoche profitieren, ist die jährliche Rettung von rund 600 000 Fröschen, Kröten und Molchen, heißt es in der Ankündigung des BN.

Die Amphibien hätten dringend Hilfe nötig. Denn bei ihren Frühjahrswanderungen würden sonst viele von ihnen überfahren werden, so der BN. Unter dem Motto „Große Taten für kleine Wanderer“ bauen Helfer des BN Schutzzäune auf und helfen den Tieren über die Straßen. Mit den Spendengeldern kaufe der BN auch Schutzgrundstücke und Biotope für Tiere und Pflanzen, finanziere sein Engagement für Energiewende und Klimaschutz oder für gentechnikfreie Lebensmittel. Auch im Insektenschutz sei der BN sehr aktiv und setze sich seit Jahrzehnten für ökologische Landwirtschaft und den Erhalt von Naturflächen ein.

Einmal im Jahr sammeln Ehrenamtliche an der Haustüre und auf der Straße Spenden, um diese und viele weitere Projekte zu finanzieren. „Bitte helfen auch Sie mit, dass wir uns weiterhin für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen einsetzen können“, appelliert Peter Rottner, Landesgeschäftsführer des BN. Wer sich selbst bei der Sammelwoche für die Natur engagieren oder mehr über die Arbeit des BN wissen möchte, bekommt im Büro der Kreisgruppe Lindau weitere Informationen.