BN gegen Treibholzlagerplatz an der Bösenreutiner Steig: Weitere Optionen prüfen

Vorhaben sei in Zeiten des Klimawandels „abstrus“

Lindau (lz) - Der BUND Naturschutz kritisiert den geplanten Standort des Treibholzlagerplatzes an der Bösenreutiner Steig. Das teilt die Kreisgruppe Lindau des BUND Naturschutz in Bayern in einer Pressemitteilung mit.

Die Kreisgruppe Lindau (BN) habe zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 134 Stellung genommen und lehne das Vorhaben „entschieden ab“, heißt es. Der neue Treibholzlagerplatz sei erst durch die Verlegung der Garten- und Tiefbaubetriebe nötig geworden. „Dass die daraus resultierenden Probleme nicht im Voraus durchdacht wurden, zeugt ein weiteres Mal nicht von stadtplanerischer Weitsicht, wie im Fall der Diskussion um den Standort Mittelschule oder der Verlegung der Hackschnitzelanlage“, heißt es in der Pressemitteilung. Kritische Stimmen auch innerhalb des Stadtrates zur „finanzpolitisch wie stadtplanerisch unsinnigen Verlegung der GTL“ habe es genug gegeben, sie seien aber oft ignoriert worden.

„Aus der Sicht des Landschaftsbildes und der möglichen Beeinträchtigung des in etwa 100 Meter Distanz liegenden FFH-Gebietes ,Allgäuer Molassetobel’ ist das Vorhaben abzulehnen“, wird Maximilian Schuff, Vorsitzender der Kreisgruppe des BN, in der Pressemitteilung zitiert. Ebenso abstrus mute es in Zeiten des Klimawandels an, Wald im Außenbereich abzuholzen, die Fläche großflächig zu versiegeln, um dort Schwemmholz zu lagern und dieses dazu erst durchs Stadtgebiet zu transportieren, so Schuff weiter.

Der BN kritisiert auch die „übertriebene Eile“, mit der das Vorhaben vorangetrieben werde und fordert, weitere Optionen zu prüfen. Beispielsweise, ob die die durch den GTL-Neubau verkleinerte Fläche des derzeitigen Lagerplatzes nicht durch verbesserten Workflow und Logistik kompensiert werden könne.

Auch verweist der BN auf seine langjährige Forderung, „endlich ein ökologisch sinnvolles Vor-Ort Nutzungskonzept des anfallenden Treibholzes zu entwickeln, anstatt dieses aufwändig und emissionsbelastend durchs Allgäu zu transportieren“.