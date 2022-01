BMW-Fahrer kommt auf A 96-Ausfahrt bei Lindau ins Schleudern

Ein 22-jähriger BMW-Fahrer aus Lindau hat am Donnerstag die A 96 in Fahrtrichtung Lindau befahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Glatteis kam er laut Polizeibericht in der Ausfahrt Lindau ins Schleudern und prallte mit seinem Auto in die Leitplanke. Das Auto wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Am Fahrzeug und der Leitplanke entstand ein Sachschaden von geschätzten 7000 Euro. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, so die Polizei.