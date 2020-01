Blutspende-Helfer leisten 1738 Stunden Arbeit

Anlässlich eines „Danke-Helferfestes“ haben sich am Freitagabend in der Gaststätte „Zum Zecher“ in Lindau 30 ehrenamtliche Helfer des Roten Kreuzes (BRK) getroffen. Die Ehrenamtlichen sorgen dafür, dass es bei den Blutspenderterminen im Landkreis Lindau gut läuft und sich die Spender rund herum wohlfühlen.

Maria Weigl, Beauftragte des Arbeitskreises Blutspenden im BRK-Kreisverband Lindau, begrüßte die ehrenamtlichen Helfer und dankte für deren Engagement bei der Anmeldung und Registrierung von Blutspendern und deren Betreuung während und nach einer Blutspende. 1738 Stunden leisteten die Helfer des Arbeitskreises dabei im vergangenen Jahr. „Ohne ehrenamtliche Mitarbeiter sei die Durchführung eines Spendertermins in dieser Form nicht möglich“, erklärte Weigl.

Ehrenamtliche Rotkreuzhelfer erfüllen laut Pressemitteilung wichtige Aufgaben während eines Spendertermins. Sie sind zuständig für die Anmeldung der Spender und deren Registrierung. Darüber hinaus betreuen sie die Blutspender und bereiten für sie frische Verpflegung vor. Bei den Terminen im BRK-Kreisverband Lindau gibt es von der heißen Seele bis hin zur Gulaschsuppe und zum Brotzeitteller fast alles, was sich aus ehrenamtlicher Hand produzieren lässt. Auch Neuspender werden zusätzlich betreut, damit das erste Spenden auch reibungslos klappt. Die Ehrenamtlichen gestalten die Termine und sind Ansprechpartner bei Fragen.

Im vergangenen Jahr wurden im Landkreis Lindau 39 Blutspendertermine durchgeführt. 3648 Personen erschienen zu den Entnahmeterminen. Hierbei konnten 3279 Vollblutspenden, das sind etwa 1640 Liter Blut, gewonnen werden. Durchschnittlich kommen zum Blutspenden pro Termin 94 Personen. Erstmalig spendeten im vergangenen Jahr 297 Personen ihr Blut. Täglich werden in Deutschland rund 15 000 Blutspenden benötigt. In Bayern sind laut BRK jeden Tag etwa 2000 Blutkonserven, die für kranke oder verletzte Personen benötigt werden.

Kreisgeschäftsführer Hans-Michael Fischer richtete seinen Dank an die BRK-Helfer und lobte deren Mitarbeit. „Unsere Gesellschaft ist auf Menschen wie Sie angewiesen, die zuverlässig dafür sorgen, dass Blutspendertermine zuverlässig durchgeführt werden können“, sagte Fischer. Dank von ihm gab es auch für Maria Weigl und Evelin Willim für die sehr gute Zusammenarbeit.

Dankesworte gab es auch von Martina Rankl (Kreisbereitschaftsleitung), die die ehrenamtlichen Helferinnen Sonja Grüner, Helga Hanl und Silvia Högerl für deren Verdienste bei der Betreuung von Blutspendern mit der Ehrenplakette in Silber und einer Ehrenurkunde des Bayerischen Blutspendedienstes auszeichnete. Die Auszeichnung soll auch als Ansporn dienen, das Engagement weiterzuführen.