Blutbeschmierter Mann bedroht Mitbewohner in Obdachlosenunterkunft

Ein Mann hat in der Lindauer Obdachlosenunterkunft randaliert und Mitbewohner bedroht. Wie die Polizei mitteilt, rief daraufhin ein Bewohner am Samstagabend gegen 21.50 Uhr per Notruf die Polizei. Er teilte mit, dass er von einem Mitbewohner bedroht werde, der auch die Unterkunft verwüste.

Als die Polizisten eintrafen, brachten sie den blutverschmierten Randalierer zu Boden und fixierten ihn mit Handfesseln. Der Mann habe ohne ersichtlichen Grund in der Obdachlosenunterkunft randaliert, schreibt die Polizei. Außerdem soll er einen Mitbewohner mit einem Schraubenzieher bedroht haben.

Wohl keine eindeutigen Stichbewegungen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand seien keine eindeutigen Stichbewegungen gegen eine Person erkennbar gewesen. Aufgrund der starken Alkoholisierung aller Beteiligten könne dies jedoch auch nicht ausgeschlossen werden. Deshalb sind laut Polizei spätere Vernehmungen erforderlich. Die Unterkunft selbst ist teilweise stark verwüstet.

Der Randalierer wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund der psychischen Ausnahmesituation wurde der Beschuldigte wegen Eigen- und Fremdgefährdung ins Bezirkskrankenhaus nach Kempten eingeliefert.