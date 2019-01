Blumenstand auf der Lindauer Insel muss im Sommer kleiner werden oder umziehen

Zumindest für den Winter könnte es eine Lösung für Sabine Auer und ihren Blumenstand in der Fußgängerzone geben. Laut Stadt könne der Stand in dieser Zeit vor der Brodlaube bleiben. Im Sommer allerdings müsse Auer ihren Stand entweder verkleinern, oder umziehen. Denn der Anspruch auf die Nutzung der Freiflächen liege zunächst beim Eigentümer.

Und Sabine Auer ist keine Eigentümerin, sie besitzt in der Fußgängerzone kein Gebäude. Sie betreibt dort allerdings seit 25 Jahren den Blumenstand, der bereits seit 40 Jahren zum Stadtbild der Insel gehört. Wie berichtet hat sie 2019 erstmals keine Sondergenehmigung mehr dafür bekommen. Der Grund: Die neuen Besitzer der Brodlaube brauchen die Fläche, auf der der Blumenstand steht, für ein Café.

Die Stadt teilt nun mit, dass der bisherige Standort vor der Brodlaube für Sabine Auer nicht mehr uneingeschränkt zur Verfügung steht. Denn üblicherweise liege der Anspruch auf die Nutzung der Freiflächen vor den Gebäuden in Lindau zunächst beim Eigentümer. „Hier müssen wir alle Besitzer gleich behandeln“, sagt Oberbürgermeister Gerhard Ecker. Noch bis zum 28. Februar sei der Stand im bisherigen Umfang von 30 Quadratmetern vor der Brodlaube geduldet. „Diese Entscheidung wurde der Betreiberin auch bereits im Dezember mitgeteilt“, schreibt die Stadt.

Vor dem Möbelhaus Böhm gibt es keine Platzbeschränkung

Für die zukünftigen Sommermonate gebe es, wie bereits berichtet, zwei Möglichkeiten, die laut Stadt angemessen sind. Zum Einen könnte der Blumenstand auf einer Fläche von 20 Quadratmetern direkt vor der Brodlaube verbleiben. „Damit hätte der Stand immer noch fünf Quadratmeter mehr Platz als bis 2012, als er lediglich 15 Quadratmeter hatte“, schreibt die Stadt.

Zum Anderen könnte der Stand wieder in den Bereich des nahe gelegenen Möbelhauses Böhm umziehen, wo er bereits stand, während die Brodlaube umgebaut wurde. „Dort gibt es auch keine Platzbeschränkungen“, schreibt die Stadt. In den Wintermonaten könne der Blumenstand nach Absprache mit den Eigentümern der Brodlaube am bisherigen Standort bleiben. „Es ist also gesichert, dass der Blumenstand an einem geeigneten Standort auf der Insel bleibt“, sagt OB Ecker.

Die Lindau Initiative (LI) hatte bereits Ende Dezember einen Antrag an die Stadt gestellt, dass der Blumenstand im vollen Umfang von 30 Quadratmetern vor der Brodlaube bleiben darf. Laut Jürgen Müller hat die Fraktion darauf noch keine Antwort bekommen. Müller ärgert sich, dass die Stadt anstelle einer Antwort nun eine Presseerklärung verschickt. „Es ist ein seltsames Vorgehen seitens der Stadt, wenn Anträge von Stadträten quasi über Presseerklärungen beantwortet werden“, schreibt Müller. „Dass die Verwaltung im Sinne eines Taschenspielertricks 15 Quadratmeter aus dem Jahre 2012 als Begründung hernimmt, dass die in Aussicht gestellten 20 Quadratmeter eine ,Verbesserung’ seien, ist einfach lächerlich“, so Müller weiter.

Sabine Auer ist zurzeit – wie jedes Jahr im Januar – im Urlaub. Allerdings hat sie bereits im Gespräch mit der LZ im Dezember gesagt, dass 20 Quadratmeter für ihren Blumenstand nicht ausreichen. „Dann überlebe ich nicht“, sagte Auer damals ganz klar. Mit der kleineren Fläche sei ihre Existenz gefährdet.

„Vielleicht ließe sich ein Kompromiss dahingehend finden, dass die künftigen Kaffeebetreiber und Frau Auer von der vor dem Gebäude liegenden Fläche jeweils die Hälfte bekommen, also jeder 25 Quadratmeter“, schreibt Müller.