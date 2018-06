Blumenkünstlerinnen lassen es schon Frühling sein

In Lindau fängt der Frühling bekanntlich eher an als anderswo. Dass die Pflanzenwelt hier jedoch schon im Januar kräftig sprießt und farbenfroh blüht, liegt nicht etwa am milden Seeklima, sondern vielmehr am Tag der Blume. Das ist jene gemeinschaftliche Veranstaltung des Gartenbaus und der Floristik im Rahmen der Lindauer Tage, die gestern zum 50. Mal einen Hauch von Frühling in die wintertrübe Inselstadt gebracht hat.

Doch nicht nur das. Bei der Tagung, dessen florale Bühnenshow das Fachpublikum aus Schwaben, Bayern und der ganzen Bodenseeregion in der gut besuchten Inselhalle begeisterte, wurden in der Vergangenheit dank der hochqualifizierten und häufig sogar mit Preisen ausgezeichneten Blumenkünstlern nur allzu oft auch Trends gesetzt. „Trends, die aus Lindau über die Grenzen Bayerns und Deutschlands hinausgehen“, wie Barbara Storb, Geschäftsführerin des Fachverbands deutscher Floristen in Bayern, in ihrem Grußwort versicherte.

Passend zum besonderen Rahmen und Jubiläum haben sich die Akteure der floralen Bühnenshow etwas ganz Spezielles einfallen lassen, um ihr Publikum mit den neuesten Ideen und Trends zu inspirieren und auszustatten. Unter dem Motto „Ich packe meinen Koffer...“ nahmen die Schüler der Floristikmeisterschule Stuttgart-Hohenheim ihr interessiertes Publikum mit auf eine floristische Weltreise. Dabei diente die Bühne der Inselhalle als für alle Augen offene Blumenwerkstatt und der in den Zuschauerraum führende Laufsteg als Präsentationsbühne für die fertiggestellten Kunstwerke.

Weil Holland nicht nur das Land des Käses, sondern auch das Land der Tulpen ist und es in Amsterdam sogar einmal eine florierende Tulpenbörse gab, begann die Weltreise dort. Inspiriert von den landestypischen Gegebenheiten kreierte Vanessa aus Schachtelhalmen, die auf einem Nagelbrett aufgesteckt waren, und daran angebundenen Tulpen ein Kunstwerk, das das flache Land mit seinen Bohrinseln symbolisierte. Unterdessen pflanzte Christine, das Zwiebelthema aufgreifend, Schneeglöckchen in eine mit Wachs ausgegossene Styroporhalbkugel, und Dorothea gab Schachbrettblumen in eine spiralförmige Form, die aus verwelktem Laub besteht.

Bohrmaschine statt Heißkleber

Während Vanessa kurz darauf dank der verzweigten Äste eines Holderbusches einen locker gebundenen Strauß bunter Tulpen zauberte, gab Gabriele Haufe, Leiterin der Meisterschule, dem Fachpublikum jede Menge Tipps an die Hand. Sei es, was die Verwirklichung des Gesehenem im heimischen Blumenladen einfacher macht oder dass Akkuschrauber, Bohrmaschine und Co die Heißklebepistole abgelöst haben, weil „auch Dekorationselemente handwerklich perfekt sein müssen“. Sie gab den Kolleginnen mit auf den Weg, dass in der modernen Floristik handwerkliches Geschick genauso von Nöten sei wie ein aussagekräftiger Internetauftritt.

Die Teilnehmerinnen nahmen die Tipps gerne mit nach Hause. Jacqueline Rutishauser aus der Schweiz, die zum zweiten Mal in Lindau den Tag der Blume besuchte, um sich Inspirationen für ihr Geschäft zu holen, fand es jedenfalls „sehr spannend zu sehen, was man alles machen kann“. Die Floristikschülerinnen Ramona Neumair und Lena Maier aus Kempten wollen das hier erworbene Wissen für anstehende Prüfungen nutzen.

Mehr Bilder finden Sie im Internet unter

www.schwäbische.de/lindau