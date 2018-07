Blumen kranzen mit und für alle Kinder

Die Tradition des Kinderfestes und der damit verbundene Blumenschmuck soll auch Kindern aus anderen Kulturkreisen Freude bereiten: Daher lädt der Elternbeirat der Grundschule Hoyren für Dienstag, 24. Juli, ab 15 Uhr zum gemeinsamen Kranzen mit und für Flüchtlings- und Asylbewerberkinder auf den Schulhof ein. Bei schlechtem Wetter wird im Schulhaus gekranzt. Gegen einen Unkostenbeitrag von fünf Euro sind alle eingeladen, für ihre Kinder oder Enkel zu kranzen. Der Elternbeirat bittet die Teilnehmer, Pflanzen wie Efeu, Buchs, Hortensien und alles was sonst noch blüht, mitzubringen sowie Gartenschere, Gartenhandschuhe und Blumendraht. Svens Blumenlanden in Rothkreuz, die Gärtnerei Meßmer in Schachen und Blumen Sagawe aus Reutin unterstützen die Aktion mit Blumenspenden.