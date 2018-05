Als wahrer Publikumsmagnet erwies sich der Blues-, Rock- und Soulsänger Andreas Kümmert. Am vergangenen Wochenende machte er mit seinem Keyboarder Sebastian Bach im Rahmen der Deutschlandtour „Keep my heart beating“ Station im Lindauer Zeughaus.

Stefan Fürhaupter, Vorsitzender des Zeughaus-Vereins, zeigte sich hocherfreut, als er das Publikum im ausverkauften Konzertsaal begrüßen konnte. Kümmert habe schon lange auf der Wunschliste der Programmmacher des Zeughauses gestanden. Ein Wunsch ging offensichtlich auch in Erfüllung bei den von nah und fern angereisten Kümmert-Fans und bei den zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern, die den aus dem Fernsehen bekannten Musiker auch einmal live auf der Bühne hören wollten.

Sie bekamen von zwei Musikern, die durchaus in der obersten Liga ihres Genres mitspielen können, Blues und Soul der Extraklasse geboten.

Unprätentiös betreten die beiden die Bühne. Kümmert in kurzen Hosen, Turnschuhen und mit „Hello Kitty“-Aufkleber auf der Gitarre. Starallüren? Fehlanzeige. Kaum zu glauben, dass hier ein Sänger, Gitarrist und Songwriter vor uns Platz nimmt, der auf ganz großer Bühne schon vieles erreicht hat, von dem andere träumen: Gewinner bei „The Voice of Germany“ und beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Kümmert nimmt immer wieder verschmitzt die Rituale des Konzertbetriebes auf die Schippe. Sein Publikum scheint diese Art Späße zu goutieren.

Es groovt vom ersten Ton an. „Calling out“ aus seinem neuen, in Kürze erscheinenden Album „Keep My Heart beating“ lässt einen frischen, leicht poppig angehauchten Sound erkennen. Dennoch 100 Prozent Kümmert, so wie ihn seine Fans lieben: Die markante, bombastische Soulstimme, die jeden im Publikum sofort in ihren Bann zieht und für die nächsten zweieinhalb Stunden nicht mehr loslässt. Der junge Andrew Strong aus dem Film „Commitments“ kommt einem in den Sinn. Stimmlich wurde Andreas Kümmert immer wieder auch mit dem jungen Joe Cocker oder mit Chad Kroeger verglichen. „Just like you“ – mit dem nächsten Song umarmt er seine Fangemeinde, die jetzt schon anfängt, mitzusingen. The „Mad Hatters Neighbour“ oder „Silver and Gold“ – jeder Song erzählt eine Geschichte und berührt. Bei „Hey Louise“ schmelzen die Herzen dahin.

Absolut authentisch kommt Kümmert daher, wenn er den Blues singt. Er zeigt sich als Meister der Bluesgitarre, der seine Gitarrenlinien gerne auch mit der Stimme doppelt. Beim Song „Sunrise“ setzt sich Andreas Kümmert ans Piano und beweist, dass er auch in der Tastenwelt zuhause ist. Keyboarder Sebastian Bach ist stilistisch mit allen Wassern gewaschen und erhält viel Beifall für seine Solos. So ganz nebenbei gibt er auch noch bei vielen Songs die Backvocals.

Nach weit mehr als zwei Stunden hält es das Publikum nicht mehr auf den Sitzen. Mit Standing Ovations für „The Voice“ bei der Zugabe „Rocketman“ geht ein Abend mit vielen musikalischen Höhepunkten zu Ende.