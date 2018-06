Blick hinter die Kulissen der Spielbank

Wenn sich einer in der Lindauer Spielbank auskennt, dann wohl er: Harald Neuburger arbeitet dort schon seit 39 Jahren. So hatte der technische Leiter den 25 LZ-Lesern auch einiges zu erzählen, die einen Platz bei der Aktion „LZ öffnet Türen“ ergattert haben. Sie durften dieses Mal hinter die Kulissen der Spielbank schauen – und sich auch selbst im Roulette versuchen.

„Was Sie bei uns brauchen, ist nur Glück“, sagte Neuburger eingangs. Er erinnerte sich an drei Frauen aus dem Tessin vor knapp mehr als zehn Jahren, die eines Sonntagnachmittags eigentlich nur in die klimatisierte Spielbank gekommen waren, um vor der Hitze zu flüchten. Beim dritten oder vierten Spiel machten sie aus 20 Euro 675000 Euro. „Es war ein Drama“, sagte Neuburger und lächelte. Denn so viel Bargeld hatte die Spielbank nicht da. Und weil Sonntag war, hatten die Banken zu. So mussten die Frauen ihren Männern beibringen, dass sie an diesem Tag nicht mehr nach Hause kommen. Dafür am nächsten Tag mit mehr Gepäck.

Doch auch die gefährliche Seite des Spiels kam zur Sprache – nämlich dann, wenn es zur Sucht wird. Auch zum Schutz hiervor diene die Pflicht, am Eingang seinen Ausweis vorzuzeigen, sagte Neuburger auf die Frage eines LZ-Lesers. Die Namen werden in einer Datenbank erfasst „zur Kontrolle, wenn etwas passiert“. Aber eben auch um pathologische Spieler schützen zu können. Zudem hätten die Angestellten einen Blick für ihre Besucher. „Wir kennen 80 Prozent unserer Spieler“, sagte Neuburger.

Weiter berichtete er, dass das „große Spiel“ wie Roulette längst abgelöst sei vom „kleinen Spiel“ – den Automaten. So mache das Automatenspiel im Untergeschoss mehr als 80 Prozent des Gewinns der Spielbank aus. Auch in die Halle mit den blinkenden und tönenden Geräten warfen die LZ-Leser einen Blick. Dort ist im Gegensatz zum oberen Stockwerk keine Jackett-Pflicht.

Drei Zentimeter Stahl halten den Technikraum trocken

Doch nicht nur das Geschehen vor, auch jenes hinter den Kulissen interessierte die LZ-Leser. So durften sie auch hinter die für Gäste sonst verschlossenen Türen blicken. Einige Meter unter der Wasseroberfläche befindet sich der Technikraum. Den fand LZ-Leserin Angela Wilhalm besonders spannend: vor allem die Spundwand, die den Bodensee abhält. Dabei ist der Stahl gerade einmal drei Zentimeter dick. Weil der Technikraum im Untergeschoss liegt, mussten kürzlich 28 Kilometer Kabel verlegt werden, als neue Kameras installiert wurden.

Zurück im Obergeschoss testeten die LZ-Leser am Roulette-Tisch ihr Glück. Am Ende konnte sich Manfred Weil durchsetzen und gewann eine Armbanduhr. Der Waiblinger war das erste Mal in der Lindauer Spielbank und ihm gefällt „das Familiäre“. Angemeldet für den Blick hinter die Kulissen hatte ihn und sich selbst allerdings seine Frau. Sie hat jedoch „alles verloren“, sagt Weil. Ihr hat wohl das Glück gefehlt.