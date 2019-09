Blick über den See: Frauenunion besichtigt Thermenbaustelle

Ein gewaltiger Bau entsteht auf dem Gelände des Standbades Eichwald. Wie in Zukunft die Bäderlandschaft am Bodensee aussehen wird, das interessierte auch die Damen der Frauenunion (FU). Deshalb haben sie die Thermenbaustelle besichtigt. Das teilt die FU in einer Pressemitteilung mit. Die politische Diskussion um den Thermenbau war auch den Westallgäuer FU-Mitgliedern bekannt. Weil der Rohbau schon weit fortgeschritten ist, hat die Frauen-Union Investor Andreas Schauer gefragt, ob eine Besichtigung des Baus möglich ist. Erfreulich war dass Schauer sich persönlich Zeit genommen hatte, die FU-Damen mit Partnern über die Thermenbaustelle zu führen und die Planung vorzustellen. Dabei stellte der Investor das Sport- und Familienbad, den Thermenbereich, die großzügige Sauna, die Gastronomie sowie das Technikherzstück so bildlich dar, dass die Besucher, schon die zukünftige Bäder- und Thermenlandschaft mit Sauna fest im Blick hatten. Die Damen der Frauenunion sind „sicher, dass dieser Bau die richtige Entscheidung für Lindau und Umgebung ist und sie selbst diese Bäderlandschaft gerne aufsuchen werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Frauenunion weiter. Foto: FU