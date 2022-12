Blaulichttag in der Lindauer Eissportarena

Zum beliebten und mittlerweile schon traditionsreichen „Blaulichttag“ sind die Höchstadt Alligators zu Gast im Lindauer Eichwald. Am Sonntag (4. Dezember, 18 Uhr) beim „Blaulichttag“ sind alle Mitglieder und Helfer von Freiwilligen Feuerwehren, Rotem Kreuz, Technischem Hilfswerk, Wasserwacht und Kriseninterventionsdienst aus Lindau und dem gesamten Landkreis bei freiem Eintritt zu diesem Spiel eingeladen worden. Mitglieder der genannten Blaulichtorganisationen, welche nicht im Landkreis Lindau beheimatet sind, bekommen mit vorzeigen des Dienstausweises an der Abendkasse, ebenfalls freien Eintritt. Die Partie kann ebenfalls wie gewohnt auf SpradeTV (www.sprade.tv) live verfolgt werden. Sollte sich aufgrund der Torhüter-Situation der EV Lindau Islanders etwas Gegenteiliges ergeben und kein Spiel sein, informieren die Lindauer über ihre eigenen Kanäle wie Homepage, Facebook und Instagram.

Zum „Blaulichttag-Heimspiel“ gegen Höchstadt wollen die Islanders wieder aus einer stabilen Defensive heraus so effektiv und zielstrebig agieren, wie es ihnen in der Vorwoche gegen den SC Riessersee gelang. Dies wird gegen den langjährigen Rivalen aus Höchstadt wahrscheinlich auch nötig sein, denn die Panzerechsen aus Mittelfranken rangieren aktuell auf Platz drei in der Oberliga Süd. In den letzten Wochen gelang es ihnen, die Starbulls Rosenheim zu besiegen und im Derby bei den Blue Devils aus Weiden einen Punkt zu entführen.

Die Wege der Islanders und der Allligators aus Höchstadt kreuzten sich in der Vergangenheit schon oft. Die wichtigsten und spannendsten Duelle lieferten sich beide 2015 sicherlich in der Fünf-Spiele-Serie um die Bayerische Meisterschaft, an dessen Ende der EVL mit einem 3:2 Sieg in Mittelfranken als Meister an den Bodensee zurückkehrte. Seit jenen Tagen ist viel passiert: Man stieg ein Jahr nach dem dramatischen Finale zusammen in die Oberliga Süd auf und lieferte sich – mit Ausnahme des Jahrs, in dem der HEC abgestiegen war - immer großartige Duelle und vor allem enge Spiele in der Oberliga. Häufig mit dem besseren Ausgang für die Inselstädter, auch wenn die Panzerechsen in den letzten drei Spielzeiten tabellarisch vor den Islanders rangierten.

Im ersten Duell dieser Saison, auswärts, mit den Alligators, mussten sich die Islanders nach einem engen, spannenden und torreichen Spiel am Ende mit 3:4 nach Overtime geschlagen geben. Eine solch enge Partie wird auch für den Sonntag wieder erwartet. Die gefährlichsten Spieler im Team des HEC sind Jari Neugebauer, der der finnische Importstürmer Eetu-Ville Arkiomaa und der kanadische Verteidiger Jake Fardoe. Zusammen gelangtem dem Trio nämlich schon gut 70 Punkte.