Blaulicht und Torsirenen: Lindau Islanders erwarten zwei heiße Spiele

Zuletzt gab es ordentlich Alarm, wenn die Lindau Islanders auf die Starbulls Sonthofen getroffen sind. Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten gab es eine herbe 2:7-Klatsche für Lindau. Einen Tag später musste Islanders-Trainer Chris Stanley gehen und wurde wenig später von Franz Sturm ersetzt. Im zweiten Derby in Sonthofen feierten die Lindauer nach einem hart umkämpften Sieg einen 5:4-Penaltysieg. Und auch für das dritte Duell am Freitagabend, 19.30 Uhr, in der Lindauer Eissportarena erwartet EVL-Coach Franz Sturm „ein ganz heißes Match“.

Nur konsequent also, dass der EV Lindau zum dritten Aufeinandertreffen seinen diesjährigen „Blaulichttag“ ausruft. Alle Mitglieder und Helfer von Freiwilligen Feuerwehren, Rotem Kreuz, Technischem Hilfswerk, Wasserwacht und Kriseninterventionsdienst aus Lindau und dem gesamten Landkreis erhalten am Freitag freien Eintritt zum Spiel. Der „Blaulichttag“ wurde mit dem Neubau des Hallendachs im Jahr 2010 eingeführt und seitdem einmal jährlich veranstaltet. „Ich habe größte Achtung vor der Leistung der ehrenamtlichen Helfer und möchte ihnen daher etwas für ihr Engagement zurückgeben“, betont Bernd Wucher, Vorsitzender der EV Lindau Islanders.

Die Ehrenamtlichen und die weiteren Zuschauer dürfen sich aller Voraussicht nach auf ein spannendes Derby freuen, schließlich startet für beide Mannschaften mit dieser Partie die entscheidende Saisonphase. Nach 22 Spieltagen in der Hauptrunde der Eishockey-Oberliga Süd sind alle zwölf Clubs in einem Hin- und Rückspiel jeweils gegeneinander angetreten. Nun geht es in der Einfachrunde nochmals gegen die fünf Konkurrenten aus Südbayern. Und da geht es eng zu: Mit 31 Zählern rangieren die Lindau Islanders auf dem neunten Tabellenplatz – und somit punktgleich mit den Bulls Sonthofen. Auch der Gegner von Sonntag, der SC Riessersee (16 Uhr, live auf Sprade.tv), liegt mit 34 Punkten in Reichweite der Lindauer. Pikant ist auch: Alle fünf Kontrahenten, auf die Lindau bis zum Ende der Hauptrunde am 7. Januar noch je zweimal treffen wird, stehen derzeit in der Tabelle über den Islanders – darunter vier der fünf Gegner aktuell in den Top fünf. „Meiner Einschätzung nach wird es bis zum Schluss einen ganz heißen Tanz um die Meisterrundenplätze eins bis zehn geben. Hier wird sich noch in der entscheidenden Phase um die Weihnachtszeit zeigen, wer die Energie im Kader hat, wenn alle zwei Tage gespielt wird“, prophezeit Bernd Wucher.

Umso wichtiger wird es sein, im Derby gegen Sonthofen zu punkten. Dies wird allerdings alles andere als einfach. Die Bulls haben zuletzt gegen die Selber Wölfe (7:3), die Starbulls Rosenheim (9:5) und die Blue Devils Weiden (6:4) drei Siege in Folge gefeiert. In bestechender Form präsentiert sich vor allem Kontingentspieler Edgars Homjakovs. Alleine in den vergangenen drei Spielen heimste der Lette 15 Scorerpunkte ein. Neben Homjakovs ragen in der Punktestatistik von Sonthofen der Tscheche Ondrej Havlicek, der aktuell ebenfalls 34 Zähler aufweist und mit 24 Assists zum Top-Vorlagengeber bei Sonthofen avancierte, sowie Ex-Towerstars-Spieler Lukas Slavetinsky (26) und der Ex-Lindauer Santeri Ovaska (22) heraus. „Sonthofen ist im Lauf“, weiß auch Islanders-Trainer Sturm. „Wir müssen alles abrufen, wenn wir das Spiel gewinnen wollen.“ Und auch EVL-Präsident Marc Hindelang betont die Bedeutung der Partie: „Die aktuell direkten Konkurrenten um Platz 10 aus dem Norden, Weiden und Selb, spielen noch je zweimal gegen den Tabellenletzten Höchstadt, könnten also zu leichten Punkten kommen. Das macht es für uns noch schwerer und die Spiele gegen Sonthofen noch wichtiger.“

Nicht weniger bedeutend ist das zweite Spiel des kommenden Wochenendes beim SC Riessersee. Wie gegen Sonthofen steht es in der Bilanz der bisherigen Partien gegen die Garmischer unentschieden: Einem 0:8 zu Saisonbeginn folgte Mitte November ein hauchdünner 1:0-Erfolg in der heimischen Eissportarena. Mit vier Siegen in Serie über Sonthofen (6:3), Weiden (8:4), Peiting (4:3, Overtime) und jüngst gegen den Tabellenletzten aus Höchstadt (4:1) kletterten die Oberbayern zuletzt auf den fünften Platz in der Tabelle. „Wir müssen wieder mehr Energie aufs Eis bringen“, sagt EVL-Coach Sturm. Eventuell sollten also auch die Garmischer ein paar Feuerwehrleute einladen.