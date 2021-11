Black-Week im Lindaupark

Im Rahmen der Black-Week-Aktionswoche im Lindaupark können sich die Gäste eine ganze Woche lang auf besondere Angebote freuen, wie die Lindaupark-Pressestelle mitteilt. In dieser Woche gehe es im Lindaupark aber nicht nur um Rabatte. Vom 22. bis 27. November findet auch die Green Shoppingweek der Fussl-Modestraße statt. Für jeden Einkauf im Lindaupark in diesem Zeitraum wird ein Baum in Äthiopien gesetzt. Das Ziel sei es, 250000 Bäume zu pflanzen, was einer Fläche von etwa 50 Hektar entspricht. Das sind rund 70 Fußballfelder.