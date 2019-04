Bläser, Sänger und Solisten

Zum sechsten Mal in Folge findet auch dieses Jahr einer der musikalischen Höhepunkte des Musikvereins Lindau-Reutin in der St. Stephanskirche auf der Insel statt. Am Sonntag, 7. April, um 17 Uhr präsentieren die Reutiner Musiker zusammen mit den bezaubernden Stimmen des Jugendchors Right Now das sechste BMC Konzert (Blasmusik mit Chor), schreibt der Musikverein in einer Pressemitteilung. Dirigent Reinhold Schäffeler und Chorleiterin Anita Zimmermann haben ein eindrucksvolles und abwechslungsreiches Programm für die Zuhörer zusammengestellt, heißt es in der Ankündigung des Konzerts weiter. „A Bamberg Fantasy“, komponiert von Ben Haemhouts sowie schöne Melodien aus „Lenas Song“ - einem der bekanntesten Stücke aus dem emotionalen Film „Wie im Himmel“ in dem es sich hauptsächlich um die Kraft der Musik, der Liebe und des Lebens dreht - werden Teil des klangvollen und musikalischen Nachmittages sein. Da Solisten bei diesem besonderen Event nicht fehlen dürfen, können die Zuhörer während des symphonischen Intermezzos „Meditation from Thais“, komponiert von dem Franzosen Jules Massenet für Solo Violine und Orchester, ihre Seele baumeln lassen und genießen.