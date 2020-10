Bislang keine Corona-Ansteckungen im Zusammenhang mit der Lindauer Seaside-Bar

Gute Nachrichten aus dem Gesundheitsamt: Keiner der Lindauer, die vor etwa anderthalb Wochen in der Seaside-Bar waren, hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Allerdings konnte das Amt auch noch nicht alle erreichen.

„Mit Stand heute Vormittag konnten wir noch nicht zu allen bekannten Besuchern der Bar Kontakt aufnehmen und rufen Personen, die am Freitag, 2.10., oder Samstag, 3.10., in der Seaside-Bar waren und bisher noch keinen Kontakt mit dem Gesundheitsamt hatten, nochmals auf, sich bei uns zu melden“, schreibt Landratsamtssprecherin Sibylle Ehreiser am Montagnachmittag auf Anfrage der LZ.

Wie berichtet, hatte das Landratsamt am vergangenen Donnerstag öffentlich all diejenigen, die an besagtem Wochenende in der Bar waren, dazu aufgerufen, sich umgehend in Quarantäne zu begeben und beim Gesundheitsamt auf das Coronavirus testen zu lassen. Denn ein Gast, der an diesem Wochenende auch hinter der Bar ausgeholfen hatte, wurde positiv auf das Virus getestet.

Öffentlich gemacht hatte das Amt den Aufruf deshalb, weil anhand der Kontaktlisten aus der Bar nicht alle Besucher erreichen konnte. „Wir haben Kontaktdaten mit falschen Telefonnummern oder Nummern, unter denen niemand zu erreichen ist“, schreibt Ehreiser am Montag – und appelliert nochmals „an die Bürgerinnen und Bürger, die Kontaktangaben immer gewissenhaft und korrekt zu machen“. Derzeit konzentriere sich das Landratsamt noch auf die Ermittlung der Kontaktpersonen, um das Risiko weiterer Ansteckungen zu reduzieren. Später werde das Amt dann eventuell bußgeldrechtliche Ermittlungen einleiten.

Sercan Citak, Inhaber der Seaside-Bar, hatte bereits am Donnerstag beteuert, dass seine Mitarbeiter und er sich Mühe geben, die Kontaktdaten der Gäste immer korrekt zu erfassen. Nicht klar sei ihm gewesen, dass ein Name pro Tisch nicht ausreiche. Nichts dafür könne er, wenn Gäste falsche Telefonnummern angeben.

Stand Montagvormittag sind im Landkreis Lindau laut Ehreiser 290 Personen in Quarantäne, davon stehen 75 in Zusammenhang mit der Seaside-Bar. „Hinzu kommen Gäste der Bar, die ihren Wohnsitz nicht im Landkreis haben. Hier liegen uns keine Zahlen (Quarantäne/Folgefälle) vor“, schreibt Ehreiser. Und auch, wenn es unter den 75 im Landkreis wohnhaften Personen bisher keine positiven Fälle gebe, laut Vorgaben des Robert-Koch-Instituts und der Staatsregierung bleibe deren Quarantäne weiterhin unverändert bestehen.

Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass die Neuinfektionen, die in den vergangenen Tagen in Lindau gemeldet wurden, sich anderswo angesteckt haben. Unter den acht Fällen, die am Freitag und Samstag insgesamt gemeldet wurden, sind laut Ehreiser keine Reiserückkehrer. Es handle sich um Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen oder aber die Ansteckungsquelle konnte nicht identifiziert werden.