Bisher gibt’s nur Feldsalat: Hochbeete am Rainhaus stehen

Mit diesen beiden Hochbeeten ist die Außenbepflanzung rund um das sanierte Rainhaus weitestgehend abgeschlossen. Dafür wurden insgesamt 8660 Euro gespendet.

Weitestgehend abgeschlossen deshalb, weil die zwei Beete, die von Landrat Elmar Stegmann und dem Architektenpaar Anja und Markus May gespendet wurden, erst einmal nur mit Zierpflanzen gefüllt werden konnten, sieht man von ein paar Reihen Feldsalat ab. Das ist natürlich der Jahreszeit geschuldet. So gibt es dann im kommenden Frühjahr in der Gartenbaugruppe der 17 Bewohner Diskussionsstoff, was denn dann hineinkommt. Rund um das Rainhaus stehen mittlerweile auch die Obstbäume und Johannisbeersträucher, es wird also immer wohnlicher, sieht man von dem eisigen Wind ab, der da um das Haus und durch den Garten fegt. Er konnte aber die Gruppe nicht davon abhalten, für das Einsetzen der letzten Erikapflanzen um die Beete fürs Foto zu posieren: Isa Debusmann und Margot Eder, zwei der Bewohnerinnen des Rainhauses, Letztere noch mit einem Gedicht zum Abschluss der Pflanzung aufwartend, worüber sich die Architekten Anja und Markus May, die Quartiersmanagerin Anne Schlor, der Lebenshilfe-Geschäftsführer Frank Reisinger und Landrat Elmar Stegmann freuen, bevor es wieder in wärmere Gefilde geht.