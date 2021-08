Bisher eine positive Bilanz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Förderverein Gartendenkmal Lindenhofpark zieht zur Halbzeit seines kostenlosen Programms während der Lindauer Gartenschau eine außerordentlich positive Bilanz: mehr als 66 Führungen durch den Lindenhofpark wurden bisher von Vereinsmitgliedern durchgeführt, an 11 Wochenenden war der „Grüne Salon“ von Freitag bis Sonntag von 11-17 Uhr geöffnet.

Dort stehen interessante Gartenbücher zum Ausleihen und Lesen im Park bereit, die auch Gelegenheit für anregende Gespräche in den schönen Salonräumen der Lindenhofvilla bieten. Dr. Christoph Hölz, Architekturhistoriker an der Universität Innsbruck und Verfasser des leider vergriffenen Buches über die Lindauer Villen („Weite Blicke“) zeigte sich so beeindruckt von diesem Beitrag des Fördervereins zum Programm der Lindauer Gartenschau, dass er ebenfalls sechs Führungen übernommen hat. Das Programm wird fortgesetzt bis Ende September. Ein besonderes Highlight wird am 4. und 5. September im Rahmen der „Langen Nacht der Bodenseegärten“ eine Lesung von Gartengedichten und Texten zum Garten sein.

Der grüne Salon ist jeden Freitag-Sonntag von 11-17 Uhr geöffnet. Die kostenlosen Führungen finden an diesen Tagen jeweils um 11 Uhr und um 15 Uhr statt. Auf die Lesung am 4. und 5.9. wird noch in der Tagespresse hingewiesen.