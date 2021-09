Bis zu 400 Jugendliche treffen sich in Lindenhofpark

Wiederholt ist es am Freitag ab 20 Uhr zu einem in den sozialen Netzwerken aufgerufenen Treffen im Bereich Lindenhofpark/Giebelbach gekommen. Unter dem Motto „Saufen im Lindenhofpark“ wurde aufgerufen, nach Lindau zu kommen und dort Party zu machen. Einsatzkräfte der Lindauer Polizei, der Einsatzzüge aus Kempten und Neu-Ulm und zwei Diensthundeführer verhinderten jedoch, dass die zahlreich erschienen Personen in den Lindenhofpark gelangen konnten. Zeitweise wurde die Party im Internet aufgrund des starken Polizeiaufgebotes wieder abgesagt. Trotzdem konnten die Beamten nicht verhindern, dass sich dann am Giebelbach rund 350 bis 400 Jugendliche, teilweise schon erheblich alkoholisiert, eingefunden haben.

Im Zusammenhang mit dieser Party wurde gegen 22.30 Uhr ein 19-Jähriger von einem 17-Jährigen von einer Mauer gestoßen. Der 19-Jährige fiel dann rund sechs Meter tief in den See. Der Wasserstand betrug dort lediglich 50 Zentimeter. Der Geschädigte hatte unheimlich Glück, verletzte sich nur am Fuß und musste mit dem Rettungsdienst in das Lindauer Krankenhaus gebracht werden. Im Anschluss kam es zu keinen weiteren Straftaten.