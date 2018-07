Bis die Beine müde sind

Nur eine Woche nach ihrer Teilnahme an der Bike Transalp holte sich Danièle Troesch vom Lindauer Mountainbike-Team Tomotion Racing by black tusk beim Alta Valtellina Bike Marathon trotz müder Beine Platz zwei ihrer Altersklasse. Christian Ludewig legte bei der 12-Stunden-MTB-Europameisterschaft in Diessen im Verlauf von zwölf Stunden 264 Kilometer und 4760 Höhenmeter zurück und freute sich am Ende über Rang fünf der Herren-Einzelwertung.

Der Alta Valtellina Bike Marathon nahe Bormio in den italienischen Alpen ist unter Mountainbikern sehr beliebt – Danièle Troesch musste sich bereits im Januar 2018 zu diesem schönen Marathon anmelden, um einen der 2500 Startplätze zu ergattern. So stand sie nur eine Woche nach ihrer Transalp-Teilnahme an der Startlinie und hatte sich vorgenommen, „trotz der müden Beine die schöne Aussicht zu genießen“. Mit dieser Einstellung nahm sie die 100 Kilometer und 3260 Höhenmeter der Langstrecke unter die Stollenreifen und kam nach 6 Stunden 34 Minuten als 13. Dame und Zweite ihrer Alterskategorie ins Ziel.

Gute Leistung

Auch Christian Ludewig hatte an diesem Wochenende Spaß. Bei der 12-Stunden-MTB-EM in Diessen hatte er sich für einen Start in der Einzel-Kategorie entschieden und absolvierte im Verlauf von knapp zwölf Stunden 34 Runden mit insgesamt rund 264 Kilometern und 4760 Höhenmetern. Am Ende eines langen, heißen Tages freute er sich über Rang fünf der Herren-Einzel-Wertung, wobei ihn nur zehn Minuten von einem Platz auf dem Podium trennten. „Es war ein tolles Wochenende mit schmerzendem Körper am Ende“, sagte er. Sein Teamkollege Sascha Strauß steuerte mit Rang zehn der Master1-Einzel-Wertung ebenfalls einen Top-Ten-Platz zum Teamergebnis bei.

Beim Saarschleifen Bike Marathon, ihrem „Heimrennen“, standen die Geschwister Jos und Runa van Sterkenburg an der Startlinie der Kurzstrecke mit 30 Kilometern und 650 Höhenmetern. Der größte Bike-Event im Saarland glänzt mit wunderschönen Panoramen und abwechslungsreichen Trails. Jos van Sterkenburg startete aus der ersten Reihe und fuhr von Beginn an vorne mit. Nach einem starken Rennen, bei dem er auch von seiner ausgezeichneten Streckenkenntnis profitierte, freute sich der 14-Jährige nach 1:21:20 Stunden über seinen Sieg in der Alterskategorie U17 und den neunten Gesamtrang unter 239 Startern auf der Kurzstrecke. Seine Schwester Runa van Sterkenburg wurde in der Damen-Wertung Gesamt-Zweite und holte sich in ihrer Alterskategorie U19 ebenfalls den Sieg. Auf der Mittelstrecke über 53 Kilometer und 1225 Höhenmeter erkämpfte sich Kathrin Stockhausen Rang acht bei den Seniorinnen.

Mark Jagenow war in die Schweiz gefahren, um am Montafon Marathon in Schruns teilzunehmen. Bei strahlendem Sonnenschein ging es an den Start der M2-Strecke mit 65 Kilometern und 2400 Höhenmetern. Der Tomotion-Racer, der die Strecke aus früheren Jahren kannte, teilte sich sein Rennen klug ein und konnte gegen Ende noch einmal richtig Gas geben. So wurde er nach 3:31:32 Stunden mit Platz elf der Lizenz-Kategorie und Rang 26 des 310 Fahrer zählenden Starterfeldes belohnt. Da sich seine Beine am nächsten Morgen gut anfühlten, entschloss sich Jagenow spontan zu einer Teilnahme an der Murgtal Trophy in Niederhof, das nur sieben Kilometer von seinem Wohnort im Südschwarzwald entfernt liegt. Hier sollte es aber die kurze Strecke mit 26 Kilometer und 500 Höhenmetern sein – wohl wissend, dass es bei der Kurzdistanz deutlicher zur Sache ging als bei der großen Runde. Wie vermutet trat es ein: „Vom Start weg war mein Puls an der Oberkante“, sagte Jagenow. Auch hier teilte sich Jagenow das Rennen gut ein und holte sich nach einer Stunde Fahrzeit den Altersklassensieg bei den Senioren 1. Manuel Pfister rollte zehn Minuten nach seinem Teamkollegen über die Ziellinie und wurde Sechster.