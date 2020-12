Birgit Mäckle-Jansen ist jetzt ein „Grüner Engel“

Seit 2011 vergibt das Bayerische Umweltministerium die Auszeichnung „Grüner Engel“an Menschen, die sich ehrenamtlich besonders um die Natur verdient gemacht haben. Wichtig sind dabei vor allem Kontinuität und die Nachhaltigkeit des Engagements. Jetzt hat das Bayerische Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz der Lindauer Naturschützerin Birgit Mäckle-Jansen den Preis für deren Engagement verliehen.

Bei Birgit Mäckle-Jansen, die sich für die Kreisgruppe Lindau des Bund Naturschutz (BN) seit vielen Jahren mit ihrem Fachwissen als Obstbaumeisterin zum Thema Streuobst einsetzt, wirkt dieses Engagement nicht nur schon sehr lange, sondern auch in vielfältiger Weise gewinnbringend für die Streuobstwiesen der Region vom Bayerischen Bodensee bis ins Westallgäu. Sie ist nicht nur die Ideengeberin für die verschiedenen Streuobstprojekte im Landkreis Lindau, sondern auch als Beraterin und damit als „wandelndes Lexikon“ zum Thema Streuobst unterwegs, wie der BN in einer Pressemitteilung schreibt. „Birgit kennt jeden Hochstamm im Landkreis persönlich und weiß bestens über die Vielfalt regionaltypischer Sorten Bescheid“, schwärmt die frühere Geschäftsführerin Isolde Miller. Und fügt an: „Ohne die ehrenamtliche Unterstützung von Birgit Mäckle-Jansen wäre unsere Region um viele ökologisch wertvolle Streuobstbäume ärmer.“

Begonnen hat es mit dem Apfelsaftprojekt (Aufpreismodell für Äpfel aus Streuobstwiesen) in Zusammenarbeit mit der Lindauer Bodensee-Fruchtsäfte GmbH. Hier erhalten die Landwirte einen garantiert höheren Preis – etwa den Bio-Preis – für ihre Äpfel, wenn sie nachweislich aus Streuobstbeständen kommen, die nicht chemisch gedüngt und gespritzt werden und ständig gepflegt und Ausfälle nachgepflanzt werden. Den Kontakt mit den Obstwiesenbesitzern und deren Beratung bei Pflege und Nachpflanzungen hält sie von Anfang an aufrecht. Mittlerweile sind über das Apfelsaftprojekt über 100 Streuobstwiesen im Landkreis gesichert, werden gepflegt und nachgepflanzt, weil es sich wieder eher rechnet.

Trotzdem sei es Birgit Mäckle-Jansen und der BN-Kreisgruppe Lindau weiterhin wichtig gewesen, beim Thema Streuobst nicht nachzulassen, heißt es in der Mitteilung weiter. Streuobstwiesen sind Rückzugsort für eine große Vielfalt an Tieren und Pflanzen, deren Lebensräume immer knapper werden. Diese Biotope werden immer weniger, schreibt der BN. „Es darf auch nicht nur um den Schutz der alten Bestände gehen, sondern auch die Nachpflanzung oder die Neuanlage von Streuobstwiesen an geeigneter Stelle sind wichtig“, betont Birgit Mäckle-Jansen ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Deshalb gibt es bei der BN-Kreisgruppe Lindau regelmäßig Sammelbestellungen für hochstämmige Obstbäume vornehmlich mit alten regionalen Sorten. Die Sortenauswahl sei abgestimmt auf die Vielfältigkeit des Landkreises mit seinen milden Lagen am Bodensee und dem klimatisch etwas raueren Westallgäu. Erst kürzlich konnten bei dieser Sammelbestellung wieder etwa 400 Hochstammbäume in der Region unter die Streuobstwiesenbesitzer gebracht werden. Um die Auswahl und Vermehrung der Sorten bei der Baumschule kümmert sich Birgit Mäckle-Jansen trotz ihrer mittlerweile angeschlagenen Gesundheit ehrenamtlich.

Ebenso führt sie stundenlange Beratungsgespräche mit Wiesenbesitzern, die eine Streuobstwiese anlegen oder erweitern wollen. Sie bietet Schnittkurse für die Schnitttruppe des Landschaftspflegeverbandes an und begleitet die Schnittarbeiten vor Ort. Die Idee zu dem erfolgreichen Projekt des Landschaftspflegeverbandes kam über ein Biodiversitätsprojekt der BN-Kreisgruppe im Jahr 2014, deren Inhalte auch weitgehend von Birgit Mäckle-Jansen erarbeitet wurden.

Sie hat maßgeblich an der Wanderausstellung der Kreisgruppe Lindau mit dem Titel „Voll Blüten - Kulturlandschaft in Gefahr“ mitgearbeitet. Dabei ist es gelungen, neben den Schönheiten dieser Kleinode unserer Landschaft über ihre Geschichte und die vorhandene Sortenvielfalt zu berichten. Aber auch die Artenvielfalt in den alten Bäumen und der optische Wert für das Landschaftsbild sind genauso Thema, wie der ökologische Wert der Biotopvernetzung und des Klimaschutzes.

In Natura lassen sich im Landkreis Lindau die Streuobstwiesen auf sieben Wanderrouten genießen. An diesem Konzept, das über das Europäische Programm „Leader“ gefördert wurde, habe Birgit Mäckle-Jansen ebenfalls intensiv mitgearbeitet, wie es in der Mitteilung weiter heißt. „Wenn die Kreisgruppe Lindau des BN jedes Jahr im Rahmen der Aktion Streuobst 2000 plus die Streuobstschulwochen anbietet, dann spürt man auch hier ihre Handschrift“, so Claudia Grießer, Geschäftsführerin der Kreisgruppe Lindau. Dieses bei den Schulen im Landkreis seit Jahren überaus beliebte Angebot hat sie viele Jahre aktiv begleitet und unterstützt das Umweltbildungsteam der Kreisgruppe, das die Schüler in die Faszination Streuobstwiese entführt, immer mit ihrem fundierten Fachwissen zur Seite. Bei zahlreichen Exkursionen und Veranstaltungen, zum Beispiel beim Genussherbst oder auf den Lindauer Gartentagen hat sie das Thema Streuobst ehrenamtlich in den Fokus gerückt.

Maximilian Schuff, stellvertretender Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Lindau, gratulierte Birgit Mäckle-Jansen zu der Auszeichnung: „Es ist ganz wunderbar, dass jemand aus unseren Reihen ein Grüner Engel ist. Es freut uns sehr, dass diese Ehre Birgit Mäckle-Jansen zuteil wird. Denn so ganz nebenbei betreut sie schon seit vielen Jahren als Schatzmeisterin unsere Finanzen und auch hierfür ein großes Dankeschön verdient.“