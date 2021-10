Biobrotzeitboxen für Erstklässler im Landkreis Lindau

Äpfel, Karotten und Vollkornbrot – eine klassische Brotzeitbox, die so an unseren Schulen eine Seltenheit geworden ist, heißt es in einer Mitteilung des BUND. Die jährliche Biobrotzeitdosen-Aktion des BUND Naturschutz (BN) Lindau und des Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) soll dem entgegensteuern. Zwei Leitthemen verfolgten die Verbände dabei. „Erstens möchte der ZAK auf die Müllreduzierung aufmerksam machen. Deswegen sponsert er Brotzeitdosen. Zweitens möchten wir, vom BUND Naturschutz eine gesunde und nachhaltige Ernährung fördern.“,wird Claudia Grießer, die Geschäftsführerin der Kreisgruppe Lindau, zitiert.

Im Rahmen der Aktion bekomme jede Erstklässlerin und jeder Erstklässler im Landkreis eine Brotzeitdose mit saisonalen, regionalen und biologisch angebauten Lebensmitteln geschenkt. Die Lebensmittel stammen alle von Unternehmen aus der Region, Bio-Bauern, Bio-Bäckern und Naturkostläden und den Lindauer Fruchtsäften und werden für die Aktion jedes Jahr gespendet.

Insgesamt 769 Brotzeiten seien dafür am Dienstag von freiwilligen Helferinnen und Helfern des BN, im Valentin-Heider-Gymnasium in Lindau vorbereitet worden. Die fünfzehn Helfer des BUND befüllten den ganzen Nachmittag die einzelnen Brotboxen mit Apfelsaft, einer Karotte, einem Apfel, Tee und beschmierten Broten, heißt es weiter. „Das war ganz schön anstrengend“, wird Tom Körber zitiert, der sich als Bundesfreiwilliger bei der Aktion beteiligt hat, aber er freue sich, dass mit dieser Aktion Kindern eine ausgewogene Ernährung nahegebracht werde.

Auch Landrat Elmar Stegmann, der dem fleißigen Pack-Team einen Besuch abstattete, habe die Aktion gelobt. Ihm sei vor allem wichtig, dass das Bewusstsein für regionale und biologische Lebensmittel gefördert und gefestigt werde. Mit einem kleinen Infotext in den Brotzeitdosen werde dies auch den Eltern erklärt.