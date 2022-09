Bio-Brotboxen für 770 Erstklässler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr fand die Aktion „Bio-Brotbox für Erstklässler“ statt. Der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) und der BUND Naturschutz (BN) verteilten im Landkreis Lindau 770 Bio-Brotboxen an Erstklässler. Die Initiative verfolgt diese Ziele: Die vom ZAK gespendete wiederverwendbare Dose aus nachwachsenden Rohstoffen trägt zur Müllvermeidung bei. Der Inhalt der Bio-Brotbox bringt Eltern und Kinder in Kontakt mit Lebensmitteln aus ökologischer Herstellung – bildet doch eine gesunde Brotzeit die Grundlage für einen gelingenden Schultag.

Zahlreiche Ehrenamtliche des BN, privatwirtschaftliche Unternehmen der Naturkostbranche sowie Bäcker und Bauern aus der Region beteiligen sich an der Aktion. Sie wollen möglichst vielen Menschen Informationen zu bewusster Ernährung sowie Müllvermeidung vermitteln und den Zugang zu gesunden Lebensmitteln bieten.

14 Helferinnen und Helfer des BUND Naturschutz, des ZAK und des Unternehmens Chance füllten in der Küche des Valentin-Heider-Gymnasiums die Boxen mit den gespendeten Lebensmitteln aus ökologischer Produktion. Vor dem Packen gab es noch einiges zu tun: Helfer schmierten das Brot der Bäckereien Grötzinger aus Berkheim und Müller aus Schmallegg mit einem schmackhaften Brotaufstrich von Zwergenwiese aus Silberstedt und steckten die Pausenbrote in Tüten des Naturkostladens „Naturell“. Helferinnen polierten die Äpfel aus Schönau vom Obsthof Erletz sowie dem Weingut Haug und halbierten die Karotten vom Demeterhof Wuggezer. Eine Bio-Apfelsaftflasche der Lindauer Bodensee-Fruchtsäfte, ein Teebeutel von Lebensbaum aus Diepholz sowie eine Müsli-Mischung von Rapunzel aus Legau komplettierten den Inhalt der Bio-Brotbox. Den Druck des beiliegenden Informationsflyers unterstützte Print & Plott in Lindau. Geldspenden wie beispielsweise vom Reformhaus Stibi aus Lindau leisten einen wichtigen Beitrag und sind sehr willkommen. Fahrer von Unternehmen Chance in Lindau lieferten die Bio-Brotboxen an 24 Grundschulen im Landkreis aus.