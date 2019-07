„Billy“ sucht ein ruhiges Zuhause

„Billy“ ist ein schwarzer Prachtkater mit einem kleinen, weißen Brustfleck. Aufgrund des Umzugs der Besitzer kam er im Juni ins Tierheim. Billy ist ein ganz verschmuster Kerl, der ausgiebig schnurren kann. Er ist nicht dominant anderen Katzen gegenüber und ist am 10. September 2006 geboren. Wie alle Katzen im Tierheim ist er kastriert, geimpft und tätowiert. Billy ist ein Freigänger und sucht aufgrund seines Alters einen ruhigen Platz, an dem er ein- und ausgehen kann. Gerne auch bei älteren Menschen, die sich kein Jungtier mehr anschaffen wollen. Wer den Traumkater verwöhnen will, kann beim Tierheim Lindau unter 08382 / 7 23 65 anrufen. Weitere Infos rund ums Tierheim gibt es unter www.tierheim-lindau.de