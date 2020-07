Billy mag es gerne ruhig

Billy konnte aus gesundheitlichen Gründen des Besitzers nicht bei ihm bleiben und kam so ins Tierheim. Der Terriermischling ist im Jahre 2006 geboren und benötigt altersbedingt eine ebenerdige Wohnung am besten mit Garten. Der Rüde hat ein freundliches Wesen, ist offen und verschmust und fährt gerne Auto. „Billy“ sucht auf seine alten Tage hin einen ruhigen Einzelplatz. Ein gleichaltriger Hund dürfte kein Problem für Billy sein. Er geht noch kleine Runden spazieren und ist so auch ein geeigneter Hund für Senioren, die sich kein Jungtier mehr halten wollen. Der kastrierte Vierbeiner mag es auf seinem Schlafplatz gerne weich, dann fühlt er sich sichtlich wohl. Tierfreunde, die sich für Billy interessieren und ihn kennenlernen wollen, können sich mit dem Tierheim Lindau unter Telefon 08382/72365 in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim gibt es unter: www.tierheim-lindau.de