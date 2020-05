Bilderbuchkino als Livestream ansehen

Die Stadtbücherei bietet das beliebte Bilderbuchkino in Zeiten der Corona-Krise nun als Livestream mit dem Dienst Zoom-Meetings an. Am Dienstag, 19. Mai, um 15.30 Uhr liest Literaturpädagogin Christine Wörsching das Buch „Hund im Glück?“ von Olivier Tallec für Kinder ab drei Jahren vor. Interessierte Eltern schicken ein E-Mail mit dem Betreff „Bilderbuchkino Hund“ an stadtbuecherei@lindau.de, um den Teilnahmelink zu erhalten.