Bilanz zum Osterwochenende: Feuerwehr in Lindau ist dreimal unterwegs

Die Feuerwehr Lindau hatte auch über die Osterfeiertage zu tun. Zu drei Einsätzen waren die ehrenamtlichen Kräfte ausgerückt.

Am Karfreitag alarmierte die Integrierte Leitstelle Allgäu den Löschzug West in die Ludwig-Kick-Straße zu einer akuten Türöffnung. Über eine Steckleiter verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zur Wohnung. Da die Balkontür im Obergeschoss geöffnet war, konnte umgehend mit der Erstversorgung des Patienten begonnen und die Wohnungseingangstüre von innen geöffnet werden. Nach einer halben Stunde konnten die Feuerwehrleute wieder einrücken, erklärt die Feuerwehr in der Mitteilung.

Die zweite Einsatzmeldung des Osterwochenendes ging am Karsamstag ein. Der Löschzug Hauptwache rückte gemeinsam mit Polizei und BRK in den Stadtteil Reutin zur Wohnungsöffnung aus. Die rettungsdienstliche Versorgung eines Patienten konnte nach gewaltsamer Öffnung einer Tür rasch ermöglicht werden, so die Feuerwehr.

Wenig sanft wurden die Kräfte der Löschzüge West und Hauptwache sowie der Löschgruppe Altstadt zum Wochenstart geweckt. Um 4.30 Uhr ging es für rund 50 freiwillige Feuerwehrleute in die Nobelstraße. Ein Passant hatte einen Feuerschein an der Fassade eines Wohnhauses bemerkt. Nach Kontrolle durch die Feuerwehr konnte aber Entwarnung gegeben werden: Flackernde Balkonbeleuchtung kam einem Flammenbild sehr ähnlich. Am Haus konnten keinerlei Anhaltspunkte auf ein Brandereignis festgestellt werden. Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr konnten daraufhin nach rund 30 Minuten wieder einrücken.