Bike+Ride-Offensive am Bahnhof

Wer in Lindau mit dem Rad zum Bahnhof fährt, wird künftig mehr Stellplätze zur Auswahl haben: Die Stadt hat am Bahnhof Lindau-Reutin zusammen mit der Deutschen Bahn (DB) eine Doppelstockanlage mit insgesamt 168 Fahrradstellplätzen eröffnet. Laut Pressemitteilung haben Pendlerinnen und Pendler nun die Möglichkeit, mit dem Fahrrad zum Bahnhof zu radeln und ihr Fahrrad dort komfortabel und einfach zu parken. Die Stellplätze sind aus der Bike+Ride (B+R)-Offensive entstanden, bei der die DB zusammen mit den Kommunen mehr Platz für Fahrräder an Bahnhöfen schaffen möchte.

„Wer Bahn und Fahrrad kombiniert, ist besonders umweltfreundlich unterwegs“, sagt Bernhard Christ, zuständiger Bahnhofsmanager für den Bahnhof Lindau-Reutin. „Daher unterstützen wir das klimaschonende Zusammenspiel der beiden Verkehrsmittel, wo es nur geht. In Lindau-Reutin können Radfahrende ihr Fahrrad nun sicher und geschützt direkt am Bahnhof abstellen.“

Oberbürgermeisterin Claudia Alfons zeigt sich über das neue Angebot ebenso erfreut: „Ziel ist die Steigerung der Attraktivität der Verkehrsmittel des Umweltverbunds durch die Erweiterung des Einzugsgebietes des Bahnhofs in Lindau-Reutin.“

Radfahren liege im Trend und werde immer beliebter, sei es auf dem täglichen Weg zur Arbeit oder zur Schule, in der Freizeit oder im Urlaub. So habe sich der Radverkehr in Lindau in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. Steigende Zahlen von Radfahrenden im Alltag wie im Tourismus unterstreichen laut DB-Mitteilung, dass die vorhandenen Angebote angenommen werden und die Nachfrage steigt.

Der Radverkehrsanteil sei mit 27 Prozent bereits überdurchschnittlich hoch und soll, wie vom Lindauer Stadtrat beschlossen, weiter erhöht werden. Durch diese Bike+Ride-Anlagen sollen der Radverkehr und ÖPNV als umweltfreundliche Mobilitätsform weiter gefördert werden.

Die Fahrradparkplätze wurden anlässlich der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums gefördert. Bei der B+R-Offensive wollen Bundesumweltministerium (BMU) und DB in kurzer Zeit möglichst viele Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen errichten. Das BMU unterstützt die Kommunen durch Förderung der B+R-Offensive.

Vertreter von Kommunen können sich auf der Webseite www.deutschebahn.com/bikeandride für das Programm anmelden. Laut eigenem Bekunden hilft die DB, geeignete Standorte an den Bahnhöfen zu finden und stellt eigene Flächen mietfrei zur Verfügung. Zusätzlich werde die DB die Kommunen bei Planung und Montage der Anlagen unterstützen.

Derzeit bearbeitet die DB gemeinsam mit Kommunen bundesweit rund 400 Projekte. Insgesamt sollen bis zu 100 000 neue Fahrradstellplätze an Bahnhöfen entstehen.