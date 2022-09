BiHi hält andere Maßnahmen der Inselbelebung für sinnvoller

Die Bürgerinitiative Hintere Insel (BiHi) erklärt in einer Pressemitteilung, warum sie andere Maßnahmen, die Insel zu beleben, für sinnvoller hält als die Bebauung der städtischen Grundstücke.

„Ausgehend von einer Maximalzahl von fast 6000 Einwohnern auf der Lindauer Insel zu Anfang des letzten Jahrhunderts kam es in der zweiten Jahrhunderthälfte, bedingt durch die bauliche Entwicklung auf dem Lindauer Festland, den zunehmenden Flächenbedarf der einzelnen, kinderreichen Haushalte und dem Wunsch nach einer zunehmenden Modernisierung sanitärer Strukturen zu einer Halbierung der Bewohnerzahl (circa 3000) auf der Insel“, so die BiHi „Die Pro-Kopf Wohnfläche hat sich von 1950 bis heute im Durchschnitt in Deutschland verfünffacht.“

Eine veränderte Mobilität habe diesen Prozess verstärkt. „Die gleichzeitig stattfindende Modernisierung zahlreicher Altstadthäuser führte zu einer Anpassung des Raumangebots und zur Einrichtung zahlreicher Ferienwohnungen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Ein wirklich „entleerter“ Altstadtbereich sei allerdings, nicht nur aufgrund der zahlreichen Gäste, „nie zu beklagen“ gewesen.

Die BiHi führt an, dass zwar 1904 noch 5853 Menschen auf der Hinteren Insel gewohnt haben, zwischen 1987 und 2022 sei die Zahl aber von 2755 auf 2830 wieder angestiegen.

Der Wunsch nach einer „Revitalisierung“ der Inselstadt sei aufgrund einer Entwicklung im letzten Jahrhundert laut geworden. „Eine dichte Bebauung auf den freien Flächen der Hinteren Insel mit Neu-Ansiedelung von knapp 2000 Bewohnern galt manchen als adäquate Lösung, insbesondere um den Fortbestand der Grundschule auf der Insel zu sichern“, schreibt die BiHi. „Mit Blick auf die demographische Entwicklung wurde allerdings von einem Bedarf von mehr als 60 Prozent an Single-Wohnungen ausgegangen.“

Die Prognosen einer „negativen Bevölkerungsentwicklung auf der Lindauer Insel und ihrer angeblich schlimmen Folgen“, sind laut BiHi „allenfalls spekulativ“. Ohne einen Überblick über die aktuellen Flächen, auf denen Wohnraum geschaffen wird, den durch die Pandemie veränderten Wohnraum- und Freiflächenbedarf und die „durch Geschäftsaufgaben freiwerdenden Potenzialflächen“, fehle dem Rahmenplan die „belastbare Tatsachengrundlage“

Des Weiteren sei nicht davon auszugehen, dass mehr Bewohner auch gleichzeitig mehr Belebung der Geschäfte und Gastronomie der Insel selbst bedeuten. „Auswärtiges Arbeiten, Konsum im Onlinehandel und nicht vorhersehbares Verhalten der Verbraucher sprechen hier eindeutig dagegen“, argumentiert die BiHi.

Um den Geschäften und der Gastronomie auf der Insel zu helfen, insbesondere im Winter, muss die Insel durch andere Maßnahmen viel interessanter für Lindauer und das Umland gemacht werden. Dies könne im Gegensatz zu einer Bebauung „per sofort“ geschehen.