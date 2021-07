Bierflasche landet bei Streit in Gesicht

Eine Bierflasche ins Gesicht hat ein 27-jähriger Lindauer am Sonntag gegen 1.30 Uhr an der Ecke Maximilianstraße/Bürstergasse einem Gleichaltrigen geschlagen. Grund dürfte laut Polizei ein Streit gewesen sein. Der Geschädigte erlitt eine stark blutende Platzwunde im Gesicht. Der Täter konnte noch vor Eintreffen der Polizei flüchten, seine Personalien sind jedoch bekannt. Der genaue Tathergang muss noch geklärt werden. Alkohol dürfte laut Polizei eine Rolle gespielt haben. Bei der Anzeigenaufnahme wurde ein Zeuge und Begleiter des Täters angetroffen, bei dem ein Alkoholtest fast drei Promille ergab. Er schlief seinen Rausch in einer Zelle aus.