Bierach verknüpft Irlands Vergangenheit mit Krimi

Einst hat sie für Furore gesorgt mit ihrem Sachbuch „Das dämliche Geschlecht“. Wenn Barbara Bierach heute ein Buch schreibt, dann ist klar: Darin muss eine starke Frau eine wichtige Rolle spielen. Und so ist in ihrer Krimi-Reihe Emma Vaughan Kommissarin in Sligo, jenem Ort an der Nordwestküste Irlands, in dem die Autorin mit Lindauer Wurzeln heute selbst lebt. Ihren Polizeikollegen ist diese Emma überwiegend suspekt – ist sie doch protestantisch, geschieden und alleinerziehend. Dennoch erwartet man von ihr, dass sie heikle Mordfälle aufklärt: erst jenen an einem hochrangigen Kirchenmann, dann dubiose Todesfälle im Krankenhaus.

Es gibt etliche Schriftsteller, die ihre Krimis mit einem Rückblick starten, den Leserblick auf geschichtliche Wurzeln, ob Wirklichkeit oder erfunden, lenken. Auch Bierach blickt zurück – in ein schwarzes Kapitel der irischen Gesellschaftsgeschichte: In jene Zeit, in der ledige Schwangere in Klöster abgeschoben wurden, um dort ihre unehelichen Kinder zur Welt zu bringen. Denn derartige Fehltritte sollten nicht die Familienehre beschmutzen.

Auf dieser Vergangenheit baut Barbara Bierach ihren Kriminalfall auf: Dass die junge Kaitlin von einem protestantischen Bischof vergewaltigt wurde, glaubt ihr niemand in der Familie. Auch deshalb nicht, weil ihr Bruder Charles Vikar ist und auf eine Kirchenkarriere hofft. Sie landet in Bon Cæur, bringt dort ein Mädchen zur Welt, das ihr aber kurz nach der Geburt weggenommen wird.

Gut 50 Jahre später lässt Bierach die zweite Geschichte beginnen: In einem Altenheim in Manchester kümmert sich die Pflegerin Catherine insbesondere um die demente Bewohnerin Margaret. Sie forscht in deren Vergangenheit – und erfährt Erstaunliches.

Durchhaltevermögen braucht der Leser, um angesichts von drei Handlungssträngen einschließlich des eigentlichen Mordfalls nicht die Übersicht zu verlieren. Dass der Fall letztlich als „ungelöst“ im Archiv der Mordkommission landet, ist die Entscheidung der Kommissarin – die den Täter zwar ermittelt, aber nicht zur Rechenschaft ziehen will.

Daran schließt Bierach im jetzt zur Leipziger Buchmesse erscheinenden zweiten Band ihrer Irland-Krimis nahtlos an. Dem Misserfolg ihres vorherigen Falls geschuldet, befindet sich Kommissarin Emma Vaughan zunächst strafversetzt im Innendienst, soll sich dann aber doch um verdächtige Todesfälle in einem Krankenhaus kümmern. Immerhin gibt es dieses Mal nur zwei Ebenen: den eigentlichen Kriminalfall und die Gedanken eines zunächst viele Seiten lang Unbekannten.

Kommissarin mit zu vielen privaten Bürden

Wer beide Bücher nacheinander liest, erlebt jedoch öfters einen „Kenn-ich-doch-schon“-Effekt: Denn die Autorin erinnert im zweiten Buch anfangs immer wieder ausführlich an die persönlichen Lebensumstände ihrer Kommissarin. Die sind so komplex, dass man zeitweise überlegt, welches nun der eigentliche Fall des Buches ist: Vaughan muss nicht nur ihren Kollegen beweisen, dass auch eine Frau gute Polizeiarbeit leisten kann. Sie kämpft auch damit, Polizeiarbeit und die Erziehung ihres pubertierenden Sohnes unter einen Hut zu bekommen. Zudem ist sie infolge eines schweren Autounfalls, den ihr Ex-Mann vor Jahren verschuldet hatte, massiv abhängig von Schmerztabletten. Und dann kommt auch noch auf, dass dieser Ex einst Terrorist der IRA gewesen sein soll.

Das ist so dick aufgetragen, dass man sich beim Lesen fragt, warum nahezu jeder Buch- oder Filmkommissar heute fast ein Fall für den Psychiater sein muss. Trotz all dieser privaten Bürden leistet Emma Vaughan jedoch gute Arbeit. Sie erkennt, dass die neuerlichen Todesfälle mit ihrem vorherigen Fall zusammenhängen. Dennoch wird die Kommissarin am Ende vom Dienst suspendiert: Wegen ihrer Tablettensucht muss sie in eine Entzugsklinik.

Krimifans müssen also auf den nächsten Band dieser Irland-Krimi-Serie warten und hoffen, dass Barbara Bierach ihre Protagonistin erfolgreich in den Spagat von Polizeiarbeit und Privatleben zurückholt.