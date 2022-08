Bienen und Blumen an der Thierschbrücke

Der bildende Künstler Felix Rodewaldt und der Street Artist Thilan Stiller realisierten gemeinsam ein Kunst-am-Bau-Projekt und entwickelten ein von Bienen und Blumen bevölkertes Design für die Thierschbrücke. „Gib mir Honig“ heißt ihr Werk für die Biennale. Die Kontrastierung der anorganischen Umgebung von Bahngleisen und Autobrücke mit der organischen Motivik aus der Natur bringt laut Mitteilung unweigerlich Themen wie Artenvielfalt, Klimawandel und Diversität zutage.

Felix Rodewaldt lebt und arbeitet in München. Von 2009 bis 2016 studierte er an der AdBK München bei Peter Kogler. Inspiriert von den Techniken der Streetart gestaltet Rodewaldt Wände und Flächen des öffentlichen Raums. Dabei ist Tape Art – Kunst die aus Klebeband entsteht – ein zentraler Bereich seines künstlerischen Schaffens. Zahlreiche Auftragsarbeiten im öffentlichen Raum unter anderem in München, Berlin, Chemnitz und Wien. Internationale Ausstellungen unter anderem in Tokyo, New York und Odessa.

Thilan Stiller lebt und arbeitet in Berlin und München. Als Street Art Künstler ist er seit etwa 18 Jahren mit Dose, Pinsel und Rolle unterwegs. Er liebe es dabei seiner Intuition zu folgen, surrealistische Welten entstehen zu lassen und fantastische Motive darin aufgehen zu sehen. Er arbeitet in Kollaborationen und Kollektiven von nationaler und internationaler Reichweite.