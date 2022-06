Biene Maja ist in Reutin zu Gast

In der Schaufenstergalerie Schüle in der Freihofstraße im Stadtteil Lindau-Reutin ist eine neue Ausstellung zu sehen.Unter dem Motto „1. Reutiner Bieniale“ werden dort Objekte und Gerätschaften aus einer Imkerei gezeigt. Das teilen die Organisatoren in einem Schreiben mit.

Bienenkörbe, die Schutzkleidung eines Imkers und interessante Informationen auf Schautafeln sind Leihgaben von Bienenzüchtern aus Lindau, Weißensberg, sowie von Privatpersonen. Auch die Biene Maja spielt im Schaufenster eine große Rolle. Die „1.Reutiner Bienale“ geht bis zum 31. August.