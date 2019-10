„Bezug zum Bodensee hatte ich sowieso schon“

Mikroplastik, multiresistente Keime, Medikamentenrückstände, Antibiotika im Wasser – das moderne Leben stellt immer größere Anforderungen an Abwasserreinigungsanlagen. Und das umso mehr, als dass der Bodensee sowohl Trinkwasserressource als auch Badegewässer ist. Da trifft es sich bestens, dass die Lindauer Kläranlage nun mit Heike Burghard eine Chefin bekommen hat, die sich bestens auskenntmit der Materie.

Als Leiterin des Fachbereichs Abwasser bei der GTL ist die promovierte Biologin aber nicht nur die Herrin über die Kläranlage, sondern auch über das 265 kilometerlange Abwasserkanalnetz, seine technischen Einrichtungen und dessen Sonderbauten.

Eigentlich ist Heike Burghard Biologin und ihr Schwerpunkt ist die Botanik, was zumindest für einen Laien auf den ersten Blick nichts mit Abwasser oder Kläranlagen zu tun hat. Aber, wie Heike Burghard erklärt: „Biologie ist ein sehr breit angelegtes Studium“ und vereine zahlreiche Naturwissenschaften. Trotzdem hat sich die 52-Jährige die Kläranlagenthematik nicht wirklich selbst ausgesucht, sondern ist, wie das Leben eben so spielt, hier doch schon eher hineingerutscht.

Auf Gran Canaria gelebt

Zum ersten Mal in Berührung mit dem Thema kam Heike Burghard, als sie als junge Frau mit ihrer Familie auf Gran Canaria lebte. Sie war gerade mit ihrem zweiten Kind schwanger, promovierte als Externe „nebenbei“, arbeitete im Tourismusbetrieb ihres damaligen Ehemanns und erlebte mit, wie auf der spanischen Insel Kläranlagen gebaut wurden. Weil ihr persönlicher Schwerpunkt auf der Ökologie lag, interessierte sie sich aus einem umweltpolitischen Blickwinkel heraus dafür. Richtig ernst wurde es jedoch erst, als sie im Jahr 2000 wieder zurück nach Deutschland ging und eine Stelle in einem Ingenieursbüro annahm. Das Büro hatte in den 1990er-Jahren jede Menge Kläranlagen gebaut und als ganz Deutschland mit diesen Abwasserreinigungsanlagen ausgerüstet war, wollte das Büro damit bei den europäischen Nachbarn weitermachen. Als Leiterin der internationalen Geschäftsentwicklung war es Heike Burghards Aufgabe, die Aufträge im EU-Ausland zu entwickeln und zu betreuen. Nachdem sie acht Jahre lang für andere gearbeitet hatte, machte sie sich mit eben dieser internationalen Geschäftsentwicklung selbständig und beriet Firmen ebenso wie Kommunen. Der Schwerpunkt lag dabei wieder auf der Entwicklung von Wasser- und Abwasserprojekten und dem Neubau von Kläranlagen.

Insbesondere auf dem Balkan, zwischen dem die gebürtige Augsburgerin von ihrem „Stützpunkt“ Günzburg hin und her pendelte, sorgte sie dafür, dass Kläranlagenprojekte vorangetrieben und die gesetzlichen Anforderungen zuverlässig eingehalten wurden. Doch mit dieser anspruchsvollen Tätigkeit nicht genug: Als Konsequenz aus den Erfahrungen, die sie hier machte, gründete sie das Bildungsnetzwerk TCC Danubius in Ulm, das fort- und weiterbildet, um die Standards im Umweltsektor zu erhöhen, und arbeitete hier als Geschäftsführerin. Zusätzlich war sie über zehn Jahre lang die Leiterin des Regionalforums Südosteuropa von German Water Partnership (GWP), einer Innovationsplattform der deutschen Wasserwirtschaft mit internationalen Aktivitäten, die von fünf Bundesministerien unterstützt und begleitet wird.

Stellenangebot zufällig entdeckt

Ob sie bei so viel Kompetenz nicht ein bisschen überqualifiziert sei für den Job in Lindau? Heike Burghard winkt ab und erzählt, dass sie erkannt habe, dass ihr Privatleben auf der Strecke bleibe. „Ich wollte ein bisschen zur Ruhe kommen, aber trotzdem eine berufliche Herausforderung in einem geregelten Umfeld haben.“ Von daher sei ihr das Stellenangebot der GTL, das sie eigentlich genauso zufällig entdeckt hatte wie sie vor fast 20 Jahren zum Abwasser- und Kläranlagenthema gekommen ist, gerade recht gekommen. „Einen Bezug zum Bodensee hatte ich durchs Kanufahren sowieso schon. Und Lindau ist auf jeden Fall nicht verkehrt“, dachte sie, bewarb sich und bekam die Stelle.