Bezirktstagspräsident bietet Sprechstunde in Lindau an

Ob man nun einen pflegebedürftigen Angehörigen hat und mit dem Bescheid der Sozialverwaltung nicht zurechtkommt, ob es Fragen zu Angeboten für Menschen mit Behinderung gibt oder Wünsche auf kulturelles Engagement – für all solche Anliegen führt Bezirkstagspräsident Martin Sailer künftig Bürgersprechstunden durch. Am Dienstag, 15. Oktober, ist er von 16 bis 20 Uhr im Alten Rathaus in Lindau, Bismarckplatz 4, anzutreffen.

Den Bezirk Schwaben und seine Arbeit bürgernäher zu gestalten – das ist laut Pressemitteilung eines der zentralen Anliegen von Martin Sailer. Daher kommt er auch erstmals zur Sprechstunde nach Lindau. „Der Bezirk Schwaben leistet mit seinen sozialen Aufgaben, aber auch mit seinen vielen weiteren Angeboten in den Bereichen Kultur, Umwelt und Jugendarbeit ganz elementare Dinge für das tägliche Leben“, so Sailer, „aber oftmals bleibt unser Wirken abstrakt oder wird weniger wahrgenommen als beispielsweise die Arbeit in den Landkreisen und Kommunen vor Ort.“ Er wolle jedoch wissen, wo der Schuh drückt.