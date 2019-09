Bezirksligaauftakt bei der TSG Leutkirch

Für die Tischtennisspieler der TSG Lindau-Zech beginnt die neue Saison. Die Erste konnte sich nicht in der Landesklasse halten und tritt diesmal in der Bezirksliga an. Zum Auftakt spielt das Team um Mannschaftskapitän Ulrich Kunstmann am frühen Samstagabend bei der TSG Leutkirch. Die Gastgeber belegten in der vergangenen Saison den vierten Tabellenrang. Der zweiten Mannschaft gelang der Aufstieg in die Kreisliga A Allgäu. Für sie beginnt die neue Runde erst nächste Woche.