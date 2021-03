Beziehungsstreit zwischen jungem Paar in Lindau eskaliert

Gleich zweimal musste die Lindauer Polizei bei einem 19-jährigen Schüler und seiner 17-jährigen Ex-Freundin am Freitag gegen 18 Uhr einschreiten. Bei ersten Mal zeigte die 17-jährige ihren Ex-Freund an, weil dieser sie im Streit gegen die Füße geschlagen hätte. Dabei sei sie umgefallen und hätte sich am Kopf verletzt. Die 17-Jährige zog sich eine Gehirnerschütterung zu. Im Gegenzug zeigte der 19-jährige seine Ex-Freundin an, da diese ihm mit dem Fuß gegen die Autotür geschlagen hätte. Außerdem hätte sie ihn ins Gesicht geschlagen, ihm gegen das Schienbein getreten und ihn bedroht. Gegen beide Personen wurden Anzeigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung aufgenommen, heißt es im Bericht der Polizei.