Beziehungsstreit: Zeugen gesucht

Im Bereich Blaukreuzstraße/Rickenbacher Straße haben sich am Freitag, 3. Juli, ein 37-Jähriger und eine 48-Jährige auf offener Straße gestritten. Die Geschädigte, die erst eine knappe Woche später Anzeige erstattete, gab an, ihr Ex-Freund habe versucht, ihren Rucksack an sich zu reißen. Sie flüchtete, er holte die Frau ein, warf sie zu Boden und sei mit dem Rucksack geflüchtet. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 08382 / 91 00 bei der Polizei in Lindau zu melden.