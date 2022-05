Beziehungsstreit eskaliert: Frau sticht auf Mann ein

Im Bezirk Feldkirch ist am Samstagnachmittag offenbar ein Beziehungsstreit eskaliert: Eine Frau hat auf ihren Mann eingestochen. Hintergründe zur Tat sind noch unklar.

Gegen 17.30 Uhr hat eine Frau ihrem Freund einen Messerstich in den Brustkorb zugefügt und ihn dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Wie die Polizei Vorarlberg berichtet, hat sie die Frau noch an Ort und Stelle festgenommen.

Schwere Körperverletzung

Das Landeskriminalamt habe die Fallbearbeitung übernommen und ermittle im Moment in Richtung absichtlich schwere Körperverletzung.

Die Polizei gab am Sonntagnachmittag bekannt, dass die Ermittler derzeit mit der Spurensicherung und -auswertung beschäftigt sind. Weitere Informationen will sie vermutlich am frühen Montagnachmittag bekannt gegeben.