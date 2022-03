Bewerbertraining an der Realschule im Dreiländereck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dieses Schuljahr konnte erfreulicherweise für die beiden neunten Klassen an der Realschule im Dreiländereck am 18. Februar wieder ein Bewerbertraining in Präsenz durchgeführt werden, um die Schüler*innen auf ihre bevorstehende spannende Bewerbungsphase vorzubereiten. Angeboten wurden die Module „Bewerbungsmappe, Vorstellungsgespräch und Assessment-Center-Elemente“ von Frau Lea Klein der Partnerfirma rose plastic AG aus dem Bereich Personal. Die Jugendlichen erhielten neben den theoretischen Inputs auch praktische Checklisten sowie allerhand Tipps und Tricks rund um die Bewerbung. Einige Mutige durften sogar ein „echtes“ Vorstellungsgespräch vor der ganzen Gruppe durchführen, inklusive persönlichem Feedback. Diese praktischen Elemente mit sehr konkreten Rückmeldungen waren für alle Teilnehmer*innen sehr interessant und hilfreich für kommende Bewerbungssituationen. Außerdem hatte jeder die Möglichkeit, seine vollständige Bewerbungsmappe mit Anschreiben, Lebenslauf und aktuellem Zeugnis von der Personalerin, die Auszubildende einstellt, checken zu lassen. Dazu hatten die Schüler*innen im Unterrichtsfach Wirtschaft und Recht bereits im Vorfeld ihren eigenen Lebenslauf und ein entsprechendes Anschreiben erstellt. Beim „Assessment-Center“ gab es nicht nur die bekannte Vorstellungsrunde, sondern auch eine Selbstpräsentation, in der jede(r) Schüler*in die speziell geforderten Punkte (zum Beispiel Eigenschaften, Lebensmotto, et cetera) möglichst interessant präsentieren sollte.

In einem zweiten Modul – geführt von Herrn Stefan Müller (AOK Bayern) – genannt „Let’s benimm“, wurden den Neuntklässler*innen Regeln von Stil und Etikette vermittelt und aufgezeigt, wie wichtig es ist, die Benimmregeln auch souverän zu beherrschen sowie im Umgang mit anderen Menschen ganz natürlich anzuwenden. Dies gilt natürlich nicht nur im Vorstellungsgespräch und späteren Berufsleben, sondern generell und in allen Lebenssituationen.

Nach dem erfolgreich absolvierten Bewerbertraining möchten wir den beiden Referenten unseren herzlichen Dank aussprechen, die sich sehr engagiert um die Schüler*innen kümmerten und ihnen die für den kommenden Berufseinstieg so wichtigen Inhalte sehr motivierend näherbringen konnten.