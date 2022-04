Bewaffneter Raubüberfall auf Bregenzer Tankstelle

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag gegen 4.20 Uhr die OMV-Tankstelle in Bregenz überfallen. Wie die Polizei berichtet, bedrohte der Mann das Personal mit einer Schusswaffe und forderte das Bargeld.

Der Täter konnte zu Fuß flüchten und wird seither gesucht.

So beschreibt die Polizei den Täter

Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: er ist männlich und trug eine schwarze Kaputzenjacke sowie eine schwarze Mundmaske.

Eine Fahndung ist derzeit im Gange.

Zweiter Überfall auf eine Tankstelle innerhalb kurzer Zeit

Die Tat in Bregenz ist der zweite Tankstellenüberfall innerhalb weniger Tage. Er an Karsamstag haben zwei Männer gegen 4.30 Uhr die Aral-Tankstelle in Kressbronn überfallen. Sie betraten nach Angaben der Polize den Verkaufsraum und bedrohten die allein anwesende Angestellte mit Messern. Dann raubten sie Bargeld aus der Kasse und entfernten sich unerkannt zu Fuß.

Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verliefen ohne Erfolg. Der eine Täter ist ca. 165 cm groß, trug schwarze Hose und schwarzen Kaputzenpulli, schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Der andere ist ca. 170 cm groß, schwarze Hose und schwarzes Oberteil, weiße Schuhe mit schwarzen Schnürsenkeln.

Beide Täter waren mit Messern bewaffnet, sprachen schwäbisch und führten jeweils eine helle Stofftasche mit sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu den flüchtigen Tätern bitte an die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen (Tel. 07541/7010).