Bewaffneter Mann löst Großeinsatz der Bregenzer Polizei aus

Zwei Männer hantieren im Sporthafen mit etwas, das einer Faustfeuerwaffe ähnlich sieht - diese Meldung ging am Mittwoch ein, heißt es in einer Mitteilung der Bregenzer Polizei. Die Männer hätten damit auch ins Wasser gezielt, was klickende Geräusche erzeugte.

Allerdings konnte die Polizei bei der Zufahrt und am Hafen keine Personen entdecken, die zur Beschreibung gepasst hätten, heißt es weiter. Wegen der Meldung gingen die Polizisten und Polizistinnen davon aus, dass sich die Personen auf dem Rad- oder Fußweg zwischen Sport- und Yachthafen befanden.

Zwei Personen gesichtet - die daraufhin flüchteten

Eine Streife konnte im Bereich des Schilfgürtels, also zwischen Sport- und Yachthafen, zwei Personen feststellen, auf die die Beschreibungen zutrafen. Die Personen konnten nicht angehalten werden und flüchteten in den Schilfgürtel, weshalb der Bereich großräumig abgesperrt wurde.

Waffe soll Airsoft-Pistole sein

Bei der Fahndung kamen das EKO-Cobra, der Polizeihubschrauber und die Polizeidrohne zum Einsatz. Da die Suche erfolglos blieb und es auch keine neuen Hinweise auf den Aufenthaltsort der Männer gab, wurde die Fahndung um 17 Uhr eingestellt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Waffe um eine Airsoft-Pistole handelte.